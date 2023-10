Aujourd’hui à Gaza, je ne crois plus que nous en sortirons vivants | Gaza

Ville de Gaza – Au moment où j’écris ces lignes, je ne crois plus que nous en sortirons vivants.

Mercredi, je me suis réveillé de mon sommeil sporadique au son des bombardements qui se sont poursuivis sans arrêt ces quatre dernières nuits. Chaque jour, nous nous réveillons dans une maison différente. Mais chaque jour, les sons et les odeurs avec lesquels nous nous réveillons sont les mêmes.

Notre maison a été gravement endommagée la première nuit du bombardement. Nous avons donc déménagé chez mes parents. Puis mardi, une frappe de missile qui a détruit une maison située à un immeuble de là a rendu la maison de mes parents inhabitable. Nous sommes donc venus chez mes beaux-parents. Aujourd’hui, nous sommes 40 ici. C’est comme si les missiles nous suivaient – ​​se rapprochant à chaque frappe – et que nous manquions d’endroits où fuir.

J’ai prié le fajr, la prière précédant le lever du soleil, puis je me suis allongé à côté de mon fils de deux mois pendant qu’il dormait. Je ne pouvais pas sentir sa peau, ses cheveux à travers la puanteur de la poudre à canon, de la fumée et de la poussière qui semble remplir l’air en permanence.

Quelques minutes plus tard, les fenêtres ont explosé, nous couvrant d’éclats de verre. J’ai instinctivement recouvert son petit corps du mien. Ensuite, je l’ai attrapé et j’ai couru, tout en criant après ma fille de huit ans.

«Banias! Où est Banias ? J’ai supplié pendant que tout le monde courait, appelant tous nos enfants, nos parents au milieu du chaos. Quand je l’ai trouvée, elle pleurait et tremblait. Mon mari et moi l’avons serrée dans nos bras à tour de rôle pour la réconforter du mieux que nous pouvions, sachant qu’il y avait si peu de réconfort à trouver.

Toujours secoués, nous avons couru en bas jusqu’au rez-de-chaussée pour pouvoir partir si nécessaire, mais ensuite, le bombardement a semblé s’arrêter. Dehors, les attaques aériennes avaient rasé une autre maison, à quelques mètres seulement de là où nous nous trouvions. Il a été touché sans avertissement préalable. Souvent, une petite grève est suivie d’une plus grande. Heureusement, les gens qui y vivaient n’étaient pas à l’intérieur lorsque l’ouragan a frappé.

Lorsque nous étions encore chez mes parents, nous avions également dévalé les escaliers en courant au milieu des cris et des cris des voisins se sommant de se mettre à l’abri après qu’une grève ait frappé un immeuble voisin. Les moments d’attente avant que la deuxième frappe, plus importante, ne frappe, étaient insupportables. J’ai serré mon bébé dans mes bras et j’ai tourné son visage vers ma poitrine comme si je pouvais le protéger de la poussière et des vapeurs des explosifs.

Les heures passèrent. Puis mardi soir, un gros missile a frappé, rasant le bâtiment. Nos cris ont rempli l’air au milieu du bruit des verres et des objets brisés. Environ 10 minutes plus tard, après que la poussière soit retombée, nous avons vu que la porte d’entrée et les fenêtres de mes parents avaient été détruites et que les meubles étaient couverts de débris. Nous avons rapidement emballé nos affaires et sommes partis.

Je pensais que la maison de mes parents serait en sécurité. Je pensais que la maison de ma belle-famille serait sûre.

Mais où allons-nous ensuite ? Il n’y a pas une seule maison à Gaza qui soit sûre.