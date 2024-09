Aujourd’hui, 1 enfant sur 3 est myope dans le monde. Qu’est-ce qui se cache derrière cette hausse ? – National

Une nouvelle étude prévient que la santé oculaire des enfants dans le monde pourrait être en déclin.

Près d’une personne sur trois était myope en 2023 et ce chiffre devrait augmenter au cours des deux prochaines décennies.

L’étude, publiée mardi dans le Journal britannique d’ophtalmologiea analysé les résultats de 276 études portant sur plus de 5,4 millions d’enfants de 50 pays sur six continents.

Selon les chiffres, le nombre de personnes myopes est passé de 24 pour cent en 1990 à près de 36 pour cent l’année dernière. Mais les projections des chercheurs montrent que ce chiffre pourrait atteindre près de 40 % en 2050.

Bien que les chercheurs aient déclaré que l’augmentation du taux de myopie a été progressive, l’étude a déclaré que l’augmentation était « notable » après le plus fort de la pandémie de COVID-19, soulignant les pays mettant en œuvre des mesures de confinement qui envoyaient de nombreux enfants apprendre en ligne à l’intérieur.

Il a déclaré que des inquiétudes ont été exprimées quant à une diminution des activités de plein air et à une augmentation du temps passé devant un écran en raison de ces « périodes prolongées de séjour à l’intérieur » qui pourraient avoir un impact négatif potentiel sur la santé oculaire.

Qu’est-ce que la myopie et qui est à risque ?

La myopie, également connue sous le nom de myopie, est une condition dans laquelle les objets proches peuvent être vus clairement mais les objets éloignés sont flous, selon l’Association canadienne des optométristes.

L’étude note que la myopie commence généralement dans la petite enfance et « tend à s’aggraver à mesure que les individus progressent de l’enfance à l’adolescence et finalement à l’âge adulte », les jeunes enfants étant plus sensibles en raison de facteurs environnementaux.

Selon l’étude, les enfants des zones urbaines courent également un risque plus élevé de myopie, les filles étant plus susceptibles que les garçons de la développer.

Selon les pays, la recherche a révélé que la prévalence estimée variait selon les continents, l’Asie affichant le taux le plus élevé, à environ 35 pour cent, et l’Amérique latine et les Caraïbes, à l’extrémité opposée, à près de 4 pour cent.

En termes de pays disposant de données disponibles, l’étude a révélé que la myopie était la plus élevée au Japon et la plus faible au Paraguay. Les chercheurs notent ensuite que le Japon, la République de Corée et la Russie arrivent en tête de liste des enfants myopes avec respectivement 86 pour cent, 74 pour cent et 46 pour cent.

Selon les données, le Canada se situait à environ 17 pour cent.

Il existe cependant des mesures que les gens peuvent prendre pour tenter de prévenir la myopie.

Les chercheurs ont souligné la nécessité pour les jeunes de « développer l’habitude de pratiquer régulièrement des mesures de protection des yeux ».

Cela implique d’augmenter l’activité physique et de réduire le temps passé à regarder la télévision, à jouer à des jeux vidéo et à être en ligne, ajoutant que davantage de mesures doivent être prises par les gouvernements.

« Compte tenu de la prévalence croissante de la myopie chez les enfants d’âge scolaire, les services gouvernementaux de santé devraient mettre en œuvre des politiques visant à réduire le fardeau des devoirs excessifs et du tutorat hors campus pour les jeunes étudiants », ont-ils écrit, ajoutant que des examens physiques réguliers devraient être effectués. menées et la détection précoce et le traitement encouragés.

Selon le Association canadienne des optométristessi votre enfant reçoit un diagnostic, les lunettes ou les lentilles de contact sont la forme de correction de la vue la plus courante, bien que la prescription puisse changer ou rester la même à mesure qu’elles grandissent.

À mesure que l’enfant grandit, certaines personnes atteintes de myopie peuvent envisager une intervention chirurgicale pour réduire ou corriger la myopie, allant du LASIK aux implants de lentilles artificielles, même si celles-ci ne sont généralement accessibles qu’à l’âge de 18 ans ou plus.

Pour ceux qui envisagent de telles interventions chirurgicales, le Gouvernement de l’Alberta vous conseille si votre vision ne vous dérange pas et que vous n’avez aucun problème de conduite ou de sécurité, le traitement n’est pas une nécessité.

« Si les lunettes ou les lentilles de contact ne conviennent pas à votre travail ou à votre style de vie, la chirurgie peut être un bon choix », écrit le gouvernement sur son site Internet d’information sur la santé. « Mais la myopie n’est pas une maladie, et un œil myope est par ailleurs normal et sain. »

Le gouvernement ajoute que les gens devraient peser le désir de ne pas avoir à porter de lunettes par rapport au risque et au coût de la chirurgie, notant qu’il est également possible que vous deviez encore porter des lunettes ou des lentilles de contact après la procédure.