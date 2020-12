«Chaque fois que vous voyez deux Noirs courir dans le Sud, vous pensez que le Klan est quelque part, mais non, ils ne courent pas de quelque chose. Ils courent à quelque chose – à cette femme dont la voix raconte leur histoire », déclare George C. Wolfe, le directeur de« Fond noir de Ma Rainey », La version cinématographique Netflix de la pièce bien-aimée d’August Wilson, qui fait ses débuts ce mois-ci. La scène semble appropriée pour l’ouverture d’une adaptation de Wilson: l’un des dramaturges noirs les plus acclamés d’Amérique, il a passé plus de trois décennies à raconter l’histoire de l’Amérique noire avec fierté et verve, avec un langage qui faisait signe comme la voix de Ma dans cette tente.

DANS LES BOIS de Barnesville, en Géorgie, deux hommes noirs courent, à peine visibles au crépuscule. Il y a des grillons qui chantent, des chiens qui aboient au loin et, plus immédiatement, le halètement pressé de leur souffle. Cela semble être une horreur familière, mais les hommes ne sont pas pourchassés; ils se dirigent vers une tente. À l’intérieur, Ma Rainey – jouée par Viola Davis, les lèvres peintes en bordeaux, les paupières fumées de noir, les joues tachées de merlot – fait signe au public dans une robe bleu royal. «Papa, papa, viens me voir», chante-t-elle en tremblant sous la chaleur.

La pièce, produite pour la première fois en 1984 au Yale Repertory Theatre de New Haven, Connecticut, est un récit fictif d’une célèbre chanteuse de blues, Gertrude (Ma) Rainey, qui est à Chicago avec son groupe dans les années 1920 pour enregistrer quelques chansons. Les musiciens de Ma répètent dans une arrière-salle, ou du moins parlent de répétition: il y a le sensible Cutler (joué dans le film par Colman Domingo), le retardataire Slow Drag ( Michael Potts ), le Toledo réfléchi ( Glynn Turman ) et Levee (Chadwick Boseman, décédé en août, dans son dernier rôle au cinéma), un trompettiste jeune et impétueux avec une idée de ce que pourrait être un nouveau son. Ma se trouve en désaccord avec Levee, comme elle le fait avec son agent blanc contrôlant et le propriétaire du studio blanc, dont elle sait tous les deux qu’ils l’exploitent. C’est le conflit, mais une grande partie du plaisir de la pièce est son dialogue: les personnages bavardent, plaisantent et se disputent. En conséquence, le cœur du spectacle est la voix de Ma – pas seulement son murmure rauque, mais le son d’une artiste noire chantant son histoire à et pour sa communauté. «Les Blancs ne comprennent pas les bleus. Ils l’entendent sortir, mais ils ne savent pas comment cela est arrivé là », dit Ma dans la pièce. «Ils ne comprennent pas que c’est la façon de parler de la vie.»

Bien que digne à elle seule, la pièce n’est qu’un dixième du projet monumental qui a défini la carrière de Wilson. Avec «Jitney», une histoire sur un groupe de chauffeurs de taxi des années 70 qu’il a écrit en 1979, il a commencé son Pittsburgh Cycle (aka, le cycle du siècle américain): un décalogue sur la vie des Noirs, un pour chaque décennie du 20e siècle , tous – à l’exception de «Ma Rainey» – se déroulant dans sa ville natale de Pennsylvanie, où il est né en 1945. Il a terminé les pièces dans l’ordre chronologique, car il n’avait pas initialement l’intention de créer une série, mais a néanmoins trouvé une histoire et des personnages pour représenter chaque décennie. Et il a écrit jusqu’à la fin: En 2005, l’année de sa mort d’un cancer à 60 ans, il a terminé le dernier, «Radio Golf», sur l’empiètement des Blancs et la politique locale dans les années 1990. En plus de ces 10 drames, il en a écrit six autres, mais c’est le Cycle qui a solidifié son héritage en tant que l’un des dramaturges les plus importants du pays, une figure essentielle non seulement du théâtre noir mais du canon américain dans son ensemble; deux semaines après sa mort, le Virginia Theatre de Broadway a été renommé en son honneur.

C’est parce que, au cours de sa vie, Wilson avait transformé la scène américaine, qui jusqu’à son arrivée avait été largement imaginée comme le royaume presque exclusif des écrivains blancs tels qu’Arthur Miller, Tennessee Williams et Eugene O’Neill, qui ont tous exploré les limites. et les échecs du rêve américain. Mais là où leurs drames domestiques concernent une version strictement basée sur les classes et influencée par Gatsby du bootstrapisme, les pièces de Wilson offrent une vision plus complexe de ce même rêve: une vision qui reflète les défis de la mobilité sociale et ses limites raciales uniques. Wilson reconnaît que le rêve américain n’est pas, et ne pourrait jamais être, le rêve des Noirs américains, dont chaque génération vit avec les blessures que ce pays leur a infligées. Il a ainsi introduit sur la scène une vision franche et originale de la nation – une vision qui se répandait également dans la littérature, les arts visuels et l’activisme à la fin du siècle dernier – via une mythologie qui a commencé au début des années 1900, avec l’esclavage frais dans l’esprit de ses personnages, et s’est terminé dans les années 1990, lorsque les quartiers noirs essayaient de se redéfinir sous la menace de la gentrification.

En cataloguant la vie quotidienne des Noirs, il a déplacé le théâtre au-delà des stéréotypes ou des esquisses bidimensionnelles de Blackness positionnées à partir du champ de la blancheur. Ses personnages se heurtent aux attentes de l’Amérique blanche, mais ils se heurtent également les uns aux autres, en soi radicalement humanisants – avoir des personnages noirs ordinaires avec des points de vue et des dispositions différents, par opposition au partage d’une expérience monolithique – à une époque où peu d’histoires de ce genre se trouvaient. leur chemin vers Broadway. Mais Wilson a également accordé au public noir un cadeau différent: une reconsidération du temps, mesurée dans et par la vie des Afro-Américains qui le vivent. Il ne racontait pas seulement un siècle, mais le passé et l’avenir d’un peuple, représenté par les souvenirs, les chagrins, les espoirs, les pensées et les rêves de ses personnages. Et il a invité les dramaturges, réalisateurs, acteurs et producteurs noirs à suivre et à s’écarter de ce modèle.