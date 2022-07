August Hill Winery, Illinois Sparkling Co. dans le comté de La Salle remporte les honneurs lors de concours – Shaw Local

August Hill Winery et Illinois Sparkling Co. dans le comté de La Salle ont remporté trois concours de vin cet été, remportant deux trophées, sept prix Best of Class, neuf doubles médailles d’or, huit médailles d’or et 16 médailles d’argent.

ISC Sec a remporté le trophée Governor’s Cup Sparkling Wine, Best of Class et une double médaille d’or au 2022 Illinois State Fair Wine Competition. Ce vin a également reçu une double médaille d’or au Concours International des Vins de Climat Froid 2022. ISC Sec est un vin effervescent de méthode traditionnelle, c’est-à-dire que les bulles proviennent d’une seconde fermentation en bouteille. Le vin est fait avec des raisins du vignoble d’August Hill Winery au Pérou, ainsi que des raisins de deux autres viticulteurs de l’Illinois – Old Mill Vineyard à Metamora et Woodlane Vineyard à Germantown.

La Belle Rosé a également remporté une médaille d’or au concours Experience Rosé Wine Competition 2022, en Californie. Ce vin est un vin rosé sec et léger avec des notes de pêche, de melon d’eau et de pétales de rose blanche, et est fait avec des raisins de Spring Valley Vineyard à Pulaski, Illinois. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de Susanne Bullock)

La Belle Rosé d’August Hill a reçu le trophée Top Award dans la catégorie Red Grape Wine, Best of Class et une double médaille d’or à l’ISF Wine Competition. La Belle Rosé a également remporté une médaille d’or au concours Experience Rosé Wine Competition 2022, en Californie. Ce vin est un vin rosé sec et léger avec des notes de pêche, de melon d’eau et de pétales de rose blanche, et est fait avec des raisins de Spring Valley Vineyard à Pulaski, Illinois.

En plus de ces deux grands vins gagnants, August Hill & ISC ont reçu deux médailles d’or pour ces vins : Blend 795, Angel of Hope, Augie’s Blackberry, Mardi Gras, Niagara et Seyval Blanc. Les vins médaillés d’or sont Demi Sec Rosé, Caramel Apple, Chambourcin, Ginocchio, Moscato, Raspberry Infusion et Red Letter. Les médaillés d’argent étaient Back to Back, Brut, Brut Ombré Rosé, Extra Brut, Pét Nat Rosé, Berlyn, Chambourcin Rosé, Chardonel, Sweet Catawba, Sweet William, Trapolino et Triplicity

Jill Blume, œnologue de l’équipe des vins de l’Université Purdue et juge du Concours des vins de l’ISF, avait ceci à dire à propos des vins d’August Hill et de l’ISC : “Vous êtes un champion pour laisser parler les raisins.”

August Hill a un concours supplémentaire à venir, mais ses efforts sont désormais concentrés sur le vignoble et la cave alors qu’ils se préparent pour la saison de broyage 2022. Les raisins seront récoltés en août, puis écrasés et pressés car la cave prévoit de créer plus de 10 000 gallons de vin.

Ces vins gagnants seront sur les deux sites d’August Hill cet été : Wine on the Hill au Pérou, où se trouvent la cave et le vignoble ; cet emplacement est ouvert en saison, tous les samedis et dimanches après-midi jusqu’en octobre. La salle de dégustation est située au 106 Mill St., Utica, et est ouverte tous les jours, toute l’année.

August Hill Winery et Illinois Sparkling Co. appartiennent à Mark et Teri Wenzel. Mark Wenzel et Sarah Hall sont les viticulteurs d’August Hill et d’ISC. Pour plus d’informations, visitez augusthillwinery.com et iscbubbly.com.