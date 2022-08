August Hill Winery et Starved Rock Lodge s’associent pour un événement culinaire spécial – Shaw Local

Le Starved Rock Lodge, qui abrite l’une des meilleures destinations gastronomiques de la région, s’associe aux maîtres vignerons d’August Hill Winery pour un autre épisode de leur collaboration populaire autour d’un dîner œnologique. Le dîner August Hill Wine, prévu le 16 septembre dans le restaurant historique recouvert de bois du Lodge, verra des experts en viticulture de la cave basée à Utica mettre leurs talents en commun avec les chefs du complexe pour organiser un repas exclusif de quatre plats et une expérience de dégustation de vin. .

Le menu décadent s’ouvrira avec une salade arc-en-ciel de roquette, préparée avec de la roquette, des asperges râpées, du radis pastèque, des carottes râpées, des oignons marinés et une vinaigrette citronnée au basilic. Le plat sera accompagné d’August Hill’s Indigo, un vin scintillant et semi-doux à diffusion limitée – avec des notes de fruits tropicaux et de barbe à papa. Avant de servir, la bouteille sera légèrement secouée, donnant au vin son effet scintillant caractéristique, rappelant une boule à neige ou les étoiles de la voie lactée.

Le deuxième plat comprendra des pétoncles poêlés servis sur de la courge spaghetti rôtie, avec une sauce chimichurri d’inspiration argentine et uruguayenne. Les pétoncles seront accompagnés d’August Hill’s Vignoles, un vin demi-sec et léger aux arômes et saveurs de fruits tropicaux. Vignoles est élaboré à partir d’un cépage hybride franco-américain, produisant un vin comparable en goût et en corps à un riesling.

Pour l’entrée du soir, les convives auront deux excellents choix : une côtelette de porc Porterhouse ou un demi-canard rôti. Les deux options offriront de la purée de patate douce, des asperges et un glaçage à l’abricot. Les plats principaux seront accompagnés du Demi Sec Rosé signature de l’Illinois Sparkling Co., un rosé de méthode traditionnelle de la société sœur de boissons pétillantes d’August Hill. Des notes de chocolat, de cerise et de cannelle soulignent une première couche légèrement fruitée. Le rosé primé à plusieurs reprises est composé exclusivement de raisins Frontenac cultivés dans l’Illinois.

Le quatrième et dernier plat vous tentera avec un délicieux dessert du début de l’automne, la crème glacée à la citrouille et à la guimauve. La gâterie sera associée à la pomme au caramel préférée des fans d’August Hill Winery, un vin blanc doux qui évoque les saveurs et les arômes rafraîchissants de pommes croquantes et juteuses et de caramel crémeux et délectable. Le vin de base pour Caramel Apple est fabriqué à partir de pommes fraîches et un arôme naturel de caramel est ajouté après la fermentation. Ne manquez pas l’occasion d’essayer ce nouveau favori saisonnier.

Le Starved Rock Lodge est l’une des principales destinations d’hébergement de l’Illinois pour ceux qui souhaitent profiter de la randonnée, de l’aventure en plein air, de l’histoire et des monuments architecturaux. Au sein du Lodge, vous trouverez une ambiance historique dans le Lodge Restaurant, où l’atmosphère est conviviale et décontractée. Détendez-vous et détendez-vous dans la piscine intérieure, le bain à remous et le sauna, ou arrêtez-vous au Back Door Lounge pour faire le plein avant une randonnée ou vous rafraîchir avec une bière artisanale brassée localement. Choisissez une chambre d’hôtel dans le Lodge ou l’un des chalets en bois rond. Quoi qu’il en soit, vous vous réveillerez rafraîchi par la beauté naturelle des environs.

Situé en plein cœur du centre-ville d’Utica, la salle de dégustation sophistiquée d’August Hill propose une sélection de vins primés produits localement. Mieux encore, la gamme de vins mousseux est produite avec des raisins cultivés sur un vaste vignoble au sein de Starved Rock Country. Dégustez un verre de Berlyn Red primé d’August Hill, partagez un vol de vin sur sa magnifique terrasse ou achetez une caisse de vin à partager avec vos amis et votre famille. Consultez le calendrier des événements d’August Hill pour une liste complète des performances musicales en direct, des événements spéciaux de mimosa et des cours interactifs.

Les places pour le dîner spécial sont limitées et les réservations à l’avance sont obligatoires. Pour vérifier la disponibilité, visitez starvedrocklodge.com/events.