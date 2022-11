August Alsina sort apparemment, présente l’homme qui “l’aime en retour”

August Alsina est passé de sa tristement célèbre relation avec Jada Pinkett Smith, présentant la nouvelle personne qui a conquis son cœur.

Bien qu’il n’ait pas fait d’annonce officielle sur sa sexualité, Alsina est apparemment sorti en tant que membre de la communauté LGBTQ + lors de son apparition lors du redémarrage de VH1. La vie surréaliste, ou du moins il semble ainsi.

Le joueur de 30 ans a surpris les fans alors qu’il attribuait à un homme le mérite de l’avoir aidé à trouver “un amour qui semble sans limites”.

« Et puis qu’est-ce que tu sais ? L’amour est apparu, mais dans un Nouveau façon », a déclaré August à la caméra, avant d’amener et de serrer dans ses bras l’homme qui semble le rendre très heureux.

“Je veux partager cela et vraiment honorer la personne que j’aime et qui m’aime en retour et qui m’apprend tant sur l’amour et la guérison”, a déclaré le chanteur. “Je veux faire ça devant le monde parce que cela défie toutes les constructions que l’on dirait que l’amour est censé être ou que l’amour devrait ressembler.”