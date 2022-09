August Alsina répond aux rumeurs selon lesquelles il aurait combattu Tory Lanez

Le compte a continué à rejeter la faute sur Alsina, écrivant: «Le mois d’août était le négatif, pas le conservateur. August s’est senti d’une certaine manière parce que Tory a dit qu’il n’aurait pas «dévié» de Jada comme August l’a fait. Tory a essayé de lui serrer la main et August l’a ignoré. Tory lui a posé des questions à ce sujet et August est devenu négatif et lui a dit de garder la même énergie.

Bien sûr, les internautes ont commencé à spéculer sur la situation, ce qui a conduit August à intervenir pour partager sa version de l’histoire. Il s’est rendu sur Instagram ce week-end pour publier une photo de lui avec une bouche ensanglantée et décrire son interaction avec Tory Lanez.

Selon Alsina, Lanez s’est approché de lui alors qu’il était entouré de huit gardes de sécurité, disant qu’il était offensé qu’Alsina ne l’ait pas salué. Il a également partagé la preuve que quelque chose s’était passé compte tenu de sa lèvre ensanglantée et d’autres blessures sur son corps.

“Tory continue de demander avec un ego brisé pourquoi je ne l’ai pas dapé, je continue en lui disant… J’étais fan de lui et je ne le comprenais pas parler publiquement de mon entreprise dans le passé, parce que je Je ne le connais pas ou ne l’ai jamais rencontré jusqu’à hier soir. Alors quand il a parlé, ça m’a pris au dépourvu à cause de ses actions passées, j’ai supposé qu’il ne m’aimait pas, c’est tout. Alsina a écrit sur Instagram, disant qu’en raison de sa santé, son médecin lui avait recommandé de ne pas serrer la main des gens pour éviter le COVID-19 et la variole du singe.

“Jamais aucun mot irrespectueux n’a été échangé, donc j’étais un peu confus quant à la façon dont il s’est retourné avec colère … et il m’a faufilé quand j’ai tourné la tête pour me déplacer sur le côté parmi tous ses mouvements nerveux et garder un œil sur les négros sans fin qui étaient avec lui autour de moi », a-t-il poursuivi. « Il n’y a jamais eu de « bagarre » ! Simplement une agression. Le mec n’a pas de vrais amis et est en mission de crash.

Alsina a conclu son message en demandant aux gens de Tory de publier les images de l’incident, ce qu’Alsina prétend avoir.

https://www.instagram.com/p/Cip9v7Hujee/

Quant à Tory, il prétend que tout est faux, niant les allégations d’August dans une histoire Instagram, écrivant ce qui suit :

“Je ne sais pas de quoi tout le monde parle… Mais j’ai été en studio… Je ne suis dans rien de négatif… J’ai travaillé sur moi-même… Et je suis une meilleure personne.”

Welp, seul le temps nous dira ce qui s’est vraiment passé.