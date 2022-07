Augsbourg annule le match contre le club qatari après que les fans se sont plaints

Le club allemand de Bundesliga d’Augsbourg a annoncé vendredi avoir annulé un match amical avec le club qatari d’Al-Duhail après les critiques des supporters.

Augsbourg devait affronter Al-Duhail lors d’un camp d’entraînement en Autriche dimanche, mais a maintenant annulé ces plans et affrontera son compatriote allemand Schalke à la place.

“Nous étions conscients de la sensibilité d’un match amical contre un club qatari”, a déclaré le directeur sportif Stefan Reuter dans un communiqué. “Maintenant, une alternative avec Schalke 04 est apparue à court terme, nous avons donc envoyé ce signal et annulé le match contre Al Duhail.”

Un groupe de fans influents d’Augsbourg avait qualifié le jeu de “sportswashing” de l’image du Qatar et a souligné les préoccupations en matière de droits de l’homme concernant le traitement des femmes, des personnes LGBTQ et des travailleurs migrants. Le groupe soutient également un appel aux supporters pour qu’ils boycottent la Coupe du monde au Qatar en novembre et décembre.

Le mois dernier, les fans du club anglais de Watford ont déclaré avoir persuadé la direction d’annuler un match amical contre l’équipe nationale du Qatar en raison de problèmes de droits de l’homme dans le pays hôte de la Coupe du monde.

Deux autres clubs allemands s’en tiennent à leurs plans pour affronter Newcastle, propriété de l’Arabie saoudite, en matches amicaux malgré les critiques des fans. La troisième division 1860 Munich affrontait Newcastle vendredi et Mayence jouera lundi. Mayence a défendu sa décision en affirmant qu’une annulation entraînerait “de graves conséquences juridiques et économiques”.

