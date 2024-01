Augsbourg 2-3 Bayern Munich : premières réactions et observations

Premières réactions et observations

Ce match était un chaos complet et le score est difficile à interpréter. D’une part, le Bayern Munich n’a définitivement pas créé suffisamment d’occasions pour mériter trois buts marqués. De l’autre, les statistiques de score d’Augsbourg sont gonflées par le penalty qu’ils ont converti, tout comme leur xG. Dans la balance, qui méritait de gagner ? Cela dépendra de l’interprétation personnelle.

Un autre match, une autre foule de blessures. Cette fois, il s’agit de Kingsley Coman et (potentiellement) Aleksandar Pavlović. Le Bayern Munich paie-t-il le prix du sang à chaque victoire ?

Jamal Musiala est un talent tellement prodigieux, mais il a trop compliqué les choses dans le dernier tiers. Lorsqu’il est confronté au choix entre passer, tirer ou dribbler, il choisit de dribbler trop souvent. Harry Kane a besoin de plus de service, et en tant que milieu offensif de l’équipe, Musiala devrait le fournir.

Y a-t-il eu une rupture de discipline au Bayern Munich ? Tant de fautes et de cartons aujourd’hui, et un jeu généralement bâclé. Sané et De Ligt risquent désormais tous deux d’être suspendus.

À temps plein: Le Bayern Munich parvient d’une manière ou d’une autre à gagner.

90′ + 3′ — But. Demirović porte le score à 3-2 grâce à un penalty concédé par Thomas Müller dans la surface.

87′ — Penalty ! Manuel Neuer commet une faute stupide dans la surface et le VAR l’a donné !

Mais Neuer sauve !

60′ — GOOOOOOOOOOOAL ! Harry Kane porte le score à 3-1 ! Longue revue du VAR pour en arriver là.

52′ — But. Augsbourg porte le score à 2-1 juste après la pause. D’une manière ou d’une autre, Harry Kane était le défenseur de cette attaque.







45′ — La seconde mi-temps est en cours !

Mi-temps: Le Bayern Munich mène 2-0.

45’+5′ — GOOOOOOOOOOOOOAL ! Alphonso Davies porte le score à 2-0 !

25′ — GOOOOOOOOOOOAL ! Pavlović porte le score à 1-0 ! Mais Coman semble blessé et doit se retirer. Mathys Tel le remplace.

13′ — Hors-jeu ! Augsbourg marque mais le VAR l’exclut. Le Bayern est sauvé par l’arbitre vidéo aujourd’hui.

5′ — De Ligt semble manipuler le ballon et l’arbitre siffle un penalty. Cependant, VAR l’exclut et le transforme en coup franc. Jaune pour MDL.

Démarrer: Nous sommes en route !

Une heure avant le coup d’envoi : Nous avons des files d’attente ! Le Bayern Munich jouera en 4-2-3-1 standard, avec Raphaël Guerreiro déplacé à l’arrière droit en raison de toutes les blessures. Aleksandar Pavlović débute à la place de Joshua Kimmich au milieu de terrain, et Eric Dier fait ses débuts ! Pendant ce temps, Thomas Müller est de nouveau mis sur le banc. Un peu décevant, mais pas inattendu.

Il y a une semaine, le Bayern Munich disposait d’un effectif presque complet (à l’exception de quelques joueurs en mission internationale) avec seulement quelques blessés, aucun d’entre eux n’étant titulaire. Tant de choses peuvent changer en une semaine, hein ?

Désormais, Thomas Tuchel se retrouve sans Joshua Kimmich, Dayot Upamecano et Konrad Laimer. Tous les trois auraient commencé ce match s’ils étaient en forme. L’équipe n’a aucun arrière droit naturel avant ce match, et les deux dernières performances (une défaite 0-1 contre le Werder Brême et une victoire 1-0 contre l’Union Berlin) n’ont pas inspiré confiance. Le FC Augsbourg est une équipe qui pousse le Bayern Munich même lorsque les temps sont bons, ce qui n’est certainement pas le cas en ce moment. Les joueurs parviendront-ils à trouver un moyen de gagner et de réduire davantage l’écart avec Leverkusen ?

C’est l’heure du Bayern.

En attendant le jeu, pourquoi ne pas consulter notre podcast en avant-première ? Écoutez-le ci-dessous ou sur Spotify!

Informations sur le match

Emplacement: Augsbourg Arena, Augsbourg, Allemagne

Temps: 15h30 heure locale, 9h30 HNE

Télévision/diffusion : ESPN+, Trouvez votre pays

