Augmentez les remesas au Mexique depuis les États-Unis, mais le peso mexicain réduit votre valeur – Telemundo Washington DC (44)

Les personnes qui envoient de l’argent au Mexique cette année ont été confrontées à un nouveau défi : le « superpeso ».

La monnaie mexicaine a augmenté au cours de la période des niveaux les plus forts devant le dollar estadounidense au cas où il y a une ou deux années.

L’augmentation vertigineuse du peso a érodé le pouvoir d’acquisition des maisons au Mexique qui dépend des remesas de l’extérieur. L’augmentation de la monnaie signifie que chaque dollar envoyé à la maison rapporte moins de pesos qu’avant.

Selon Gabriela Siller Pagaza, économiste de la Banque de Base, le pouvoir d’achat des remesas aura lieu cet an par rapport à l’inflation interne au début de la décennie.

« Pour les récepteurs de revenus, ce qui est vraiment important n’est pas le montant des dollars reçus si vous pouvez les acheter au Mexique avec cela », a déclaré Siller Pagaza.

Au cours des 12 mois qui se sont terminés en août, la population a envoyé plus de 62 000 millions de dollars en recettes au Mexique, selon la base bancaire. Au cours de la même période, le peso a augmenté de plus de 15,6% et l’inflation annuelle a atteint 4,64%.

Siller Pagaza estime que le pouvoir acquisitivo des remesas au Mexique diminuera de 9,9% cet an, la première caída en une décennie et la maira caída pourcentual en 13 años.

Le peso a atteint son maximum de 17 pesos pour un dollar américain en juillet, récemment environ 18 pesos pour un dollar cette semaine. En principe, chaque année vaut 19,46 pesos.

L’augmentation de la monnaie mexicaine a gagné plus d’argent des sacs de dollars enviens en dollars américains au Mexique. Les personnes qui cherchent à envoyer de l’argent au pays de l’UEU se voient obligées d’augmenter la quantité pour tenter de se maintenir dans la journée.

Par exemple, dans le pic du peso en juillet, une personne qui souhaite envoyer 1 000 pesos à quelqu’un au Mexique tend à envoyer au moins 60 $. Un an avant, cela coûte déjà 49 $.

En présentant votre déclaration d’impôts à l’IRS

Eric Vásquez, un aide-camarero de 44 ans dans un restaurant de la ville de Nueva York, est l’un de ces personnages qui ont contribué à augmenter leurs livraisons d’argent pour leur épouse et leurs trois enfants qui vivent dans la ville de México.

« Avant de demander 100 $ », a déclaré Vásquez en tant que négociant en transfert d’argent dans la section Corona de Queens, New York. « [Ahora] J’ai besoin de 130 $, 140 $ pour gagner des dépenses », a expliqué.

Ces transferts d’argent comprennent les matricules de l’école de vos enfants, de la nourriture et du transport.

Vous avez dit que vous aviez finalement acheté environ 200 $ par semaine au Mexique :

« Entre plus crecen los hijos, más dinero hay que mandar », a déclaré.

Melchor Magdaleno, âgé de 33 ans, a déclaré que pendant ses trois derniers mois ou quatre mois, il avait envoyé 120 $ à sa femme et à cinq enfants à Tlapa de Comonfort, dans l’État de Guerrero, au Mexique. Je viens d’envoyer 100 $ chaque semaine, mais cette année a augmenté la quantité due au type de changement et les principaux coûts au Mexique.

L’inflation au Mexique a diminué au cours des derniers mois, mais elle a augmenté de 4,45% interannuelle, selon la dernière conférence.

Dilip Ratha, économiste de la Banco Mundial spécialisé en remesas, a signalé que les transferts d’argent vers le Mexique ont disparu au cours des dernières années, poussés en grande partie par la forte économie estadounidense.

Mais l’appréciation du peso, liée en partie à la délocalisation de l’industrie manufacturière en Asie au Mexique et à la force économique tant en EEUU qu’au Mexique, pourrait nuire aux maisons mexicaines qui utilisent les réserves pour leurs présupposés familiers.

Ratha a dit que certaines familles pourraient enregistrer des dépenses considérables pour gérer les coûts liés à l’alcool ou aux hypothèques.

« Les gens vont gagner de l’argent, mais le fait que les économies soient en train de diminuer et que l’inflation augmente, leur capacité d’acquisition est en érosion », a déclaré Ratha. « Les effets de la situation sur le bien-être seront bastante significativos ».

Le Mexique est le deuxième maire récepteur de récompenses au niveau mondial après l’Inde. Les transferts représentent environ 4 % du produit intérieur brut du pays.

S’il est probable que les mesures prises pour atteindre un record cette année, la charge de croissance se désaccélèrera probablement, ce qui signifie que les économistes et les récepteurs luttent contre l’inflation, ce qui réduit les présupposés des ménages.

Et les impacts pourraient se sentir aussi bien en EEUU qu’au Mexique.

« Les Mexicains des États-Unis et leurs familiers à la maison subissent une inflation plus élevée et l’augmentation des salaires ne se maintient pas au même rythme dans d’autres lieux », a déclaré Ratha. « Le consommateur doit s’adapter ».

— Traduction hecha par Sergio Cándido, chef de rédaction, TELEMUNDO Digital.