«  Augmenter le niveau  » de l’argent pour aider le NHS à se remettre de Covid, dit Boris Johnson

Boris Johnson est prêt à admettre que ses projets d’investissement pour «niveler» les zones défavorisées du pays seront frappés par la nécessité de dépenses supplémentaires pour aider le NHS à se remettre de la pandémie de coronavirus.

Avec un arriéré de 4,7 millions de patients en attente de traitement, le Premier ministre utilisera le discours de la reine de mardi pour avertir les députés que des fonds supplémentaires sont nécessaires pour restaurer et reconstruire le service de santé, et promettra de le placer au cœur de son programme sur les trois autres. ans avant les prochaines élections.

Downing Street a reconnu que les années à venir verront «des contraintes importantes sur les dépenses publiques» en raison de l’ampleur sans précédent des emprunts pour la réponse au coronavirus, ce qui rendra «plus difficile» la mise en œuvre du programme de nivellement de M. Johnson.

Mais il n’y a pas eu d’annonce immédiate de nouveaux fonds pour le NHS, et les experts de la santé ont averti que la reprise serait entravée par l’absence de législation pour réformer les soins sociaux.

Le discours de la reine, qui expose le programme législatif du gouvernement pour l’année à venir, devrait faire référence à «l’ambition» du premier ministre de réformer le financement des soins sociaux, mais ne l’engagera pas à déposer un projet de loi lors de la session 2021/22.

Les professionnels de la santé et des soins sont profondément frustrés par les retards dans la mise en œuvre du plan visant à «résoudre la crise des services sociaux une fois pour toutes», que M. Johnson a affirmé avoir préparé à son arrivée au pouvoir en 2019.

Suzie Bailey, directrice du leadership au King’s Fund Health Thinktank, a déclaré à The Independent: «Tout investissement dans le NHS est toujours le bienvenu et il est bon que le gouvernement reconnaisse l’ampleur de l’arriéré.

«Cependant, ce qu’il faut, c’est envisager sérieusement un plan à long terme pour la main-d’œuvre, reconnaissant la nécessité de combler les lacunes en matière de postes vacants dans les hôpitaux, la santé mentale, les soins primaires, les services communautaires et les médecins généralistes et de répondre aux besoins de bien-être des Personnel du NHS.

«Une enquête récente a révélé que 44% d’entre eux se sentaient mal à cause du stress en 2020. Si vous demandez à un directeur général, sa plus grande priorité serait le rétablissement de la main-d’œuvre – avoir suffisamment de personnel et suffisamment bien pour être en mesure de livrer.

«Et ils diraient que nous avons désespérément besoin d’une refonte du système de protection sociale. La protection sociale semble toujours être le cousin pauvre et il ne semble pas que nous progressions la semaine prochaine.

Le gouvernement s’attend à ce que la demande sur le NHS augmente encore dans les semaines et les mois à venir, alors que les personnes qui se sont abstenues de consulter des médecins pendant la pandémie se présentent pour un traitement. Des responsables élaboraient des plans pour faire face à l’arriéré sans précédent.

M. Johnson envisage de faire une évaluation «honnête» auprès du public sur l’ampleur du défi consistant à garantir que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin et de dire que le rétablissement des services du NHS sera au cœur de ses plans pour améliorer le niveau du pays.

Le gouvernement a annoncé 325 millions de livres sterling pour l’équipement de diagnostic et 1 milliard de livres sterling pour lancer des services électifs, dans le cadre d’un financement supplémentaire total de 92 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années.

Le discours de la reine proposera également une législation pour habiliter le NHS à innover et à adopter les nouvelles technologies, ainsi que des réformes de la loi sur la santé mentale pour faire face à l’impact de la pandémie sur le bien-être des gens.

Une source n ° 10 a déclaré: «Nous devons être honnêtes avec le public sur les dommages causés au NHS par le coronavirus et l’ampleur du défi à venir.

«Aujourd’hui plus que jamais, le NHS est la priorité du gouvernement – et le rétablissement des services aux patients en est au cœur.

«Nous devons parvenir à une reprise nationale qui propage les opportunités et transforme l’ensemble du Royaume-Uni, et ce discours de la reine aura cette ambition au cœur de cette ambition.»

M. Johnson promet également une législation dans le discours de la reine pour soutenir les emplois, les entreprises et l’économie au lendemain de la pandémie, tout en respectant les engagements visant à créer des rues et des quartiers plus sûrs et à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Le Premier ministre a déclaré: «L’impact de la pandémie sur la vie des gens a été unique dans notre histoire.

«Mon gouvernement se concentre toujours sur la lutte contre cette maladie, la sauvegarde des vies et des moyens de subsistance et le déploiement de vaccins, mais je suis également déterminé à regarder en avant et à tenir les promesses que nous avons faites au peuple britannique.

«Non seulement nous nous attaquerons aux séquelles de la pandémie, mais nous irons plus loin pour unir et niveler le pays, lutter contre la criminalité et créer des opportunités dans tout le pays pour les entreprises et les familles afin de bâtir un avenir meilleur.»