Augmenter le financement dans votre région alors que Rishi Sunak nie avoir joué aux favoris

Plus de 2 milliards de livres sterling ont été alloués à plus de 100 projets de nivellement à travers le Royaume-Uni alors que Rishi Sunak a nié que des plans de suggestion étaient choisis pour renforcer le soutien aux députés conservateurs.

Cela survient alors que les travaillistes ont accusé le gouvernement de présider un «concours de style Hunger Games où les communautés s’opposent les unes aux autres» pour un financement clé.

Cependant, le Premier ministre a réfuté l’accusation et a souligné que la plupart des financements par personne vont au nord de l’Angleterre.

Rishi Sunak a été accusé d’avoir joué les favoris après que sa circonscription ait reçu 19 millions de livres sterling (PENNSYLVANIE)

Les régions du nord de l’Angleterre ont reçu un total de 915 644 972 £ selon les chiffres partagés par le Department of Leveling Up, Housing and Communities.

Le gouvernement a doté le nord-ouest de l’Angleterre de la plus grande proportion des fonds avec 354 027 146 £ pour soutenir 15 projets.

S’adressant aux diffuseurs lors d’une visite à Accrington, M. Sunak a déclaré: “Nous tenons ce que nous avons dit, nous investissons dans les communautés locales, cela progresse dans l’action.”

Malgré les affirmations du Premier ministre, le chef de Birmingham, Cllr Ian Ward, a déclaré que l’annonce était un “coup de pied dans les dents” pour les nombreuses personnes en difficulté dans la ville.

Il a déclaré à Birmingham Live que la mise à niveau n’est “rien de plus qu’un slogan” car il a affirmé que sur 80 offres retenues, “seulement la moitié se trouvent dans les 100 zones les plus défavorisées du pays”.

Voici une carte qui montre le montant du financement Leveling Up par région :

Les inquiétudes concernant le favoritisme ont été exacerbées par la fuite d’images de M. Sunak lors d’une garden-party estivale à Tunbridge Wells, dans le Kent, racontant aux membres conservateurs comment, en tant que chancelier, il avait détourné des fonds des «zones urbaines défavorisées» pour «s’assurer que des zones comme celle-ci reçoivent le financement ils méritent”.

Les projets de la dernière série de nivellement des allocations de fonds comprenaient un programme de régénération de 19 millions de livres sterling dans la circonscription de M. Sunak à Richmond, dans le North Yorkshire.

Le Premier ministre a défendu la régénération de la rue principale de Catterick Garrison, affirmant que le financement fournirait les commodités nécessaires aux troupes qui y vivent: «Je suis vraiment reconnaissant à tout le personnel de nos forces armées pour le travail incroyable qu’ils font et je suis ravi que cet investissement les soutiendra.

Le secrétaire de Leveling Up, Michael Gove, a déclaré que la dernière série d’investissements est “spécifiquement orientée vers le Nord, les Midlands, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord”.

M. Gove a déclaré à Times Radio: “Je pense que plus d’argent va aux autorités locales dirigées par les travaillistes qu’aux autorités locales dirigées par les conservateurs et c’est parce que l’argent a été alloué selon un ensemble de critères objectifs et sur la base de la délivrabilité.”

Interrogé sur le fait que le Sud-Est reçoit des sommes d’argent plus importantes, M. Gove a déclaré: “Il est tout simplement faux que le fonds de nivellement soit concentré de manière disproportionnée sur Londres et le Sud-Est.”

Le secrétaire de mise à niveau Michael Gove a défendu les allocations de financement (fil de sonorisation)

Il a déclaré que Londres et le Sud-Est constituent ensemble un quart de la population du pays, mais que par habitant “les plus grands gagnants sont ceux du Nord-Ouest”.

Downing Street a défendu le processus qui alloue un financement de nivellement à différentes régions du Royaume-Uni au milieu des critiques selon lesquelles les régions riches en ont bénéficié.

Interrogé pour savoir si l’argent est allé aux zones les plus défavorisées, le porte-parole du Premier ministre a répondu : « Chaque offre est évaluée par des fonctionnaires, il y a un processus transparent.

«La façon dont nous procédons est très clairement définie en ligne afin que tout le monde puisse aller le voir. C’est le bon processus et un certain nombre de domaines différents en bénéficient.

« Nous n’utilisons pas la privation comme seul arbitre de la prise de décision. Nous devons réfléchir à un éventail de problèmes différents.

RÉPARTITION RÉGIONALE DES FINANCEMENTS DE NIVELLEMENT