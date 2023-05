Augmenter la limite de THC pour les produits comestibles à base de cannabis et assouplir les règles d’emballage, recommande le Bureau de la concurrence

L’organisme de surveillance de la concurrence du Canada affirme que le gouvernement fédéral devrait envisager d’assouplir les règles restrictives sur la façon dont le cannabis doit être emballé et d’augmenter la quantité d’ingrédients psychoactifs autorisés dans les produits comestibles pour aider l’industrie à prospérer et à éradiquer le marché noir tout en maintenant la sécurité publique.

Voilà quelques-unes des principales recommandations du Bureau de la concurrence à Santé Canada dans un rapport publié vendredi.

L’agence de santé est en train de mettre à jour la Loi sur le cannabis, la loi fédérale qui a légalisé les produits à base de cannabis au Canada depuis 2018.

Ces règles devraient être mises à jour au début de l’année prochaine, et l’organisme de la concurrence a été chargé de donner son avis sur la manière d’améliorer l’industrie.

Après un lancement en grande pompe et des valorisations exorbitantes, l’activité de vente de cannabis a trébuché alors que l’industrie était en proie à des problèmes de production, de gestion, de commercialisation et de demande.

3 principales recommandations

Alors que plus de 1 000 entreprises sont actuellement autorisées à produire ou à vendre du cannabis au Canada, beaucoup ont échoué et peu ont été rentables. Dans le même temps, le marché noir a continué de prospérer, en s’adressant aux clients qui ne sont pas servis comme ils le souhaitent par l’industrie légitime en raison de réglementations lourdes.

Le bureau a présenté trois recommandations principales pour aider à réparer l’industrie, qui, selon lui, stimuleront le choix des consommateurs, favoriseront l’innovation et éradiqueront le marché noir.

Le bureau recommande que l’agence de santé envisage d’ajuster la quantité de tétrahydrocannabinol (THC) qui peut être incluse dans une portion de cannabis comestible. Le THC est l’ingrédient psychoactif du cannabis qui donne aux utilisateurs un niveau élevé, et selon les règles actuelles, cette limite est plafonnée à 10 milligrammes par portion, mais de nombreux produits du marché noir offrent des quantités beaucoup plus puissantes.

La deuxième recommandation est d’assouplir les restrictions sur la promotion, l’emballage et l’étiquetage du cannabis, afin de permettre aux vendeurs légaux de mieux informer les consommateurs sur les différences entre les produits. Actuellement, les règles stipulent que les produits à base de cannabis doivent être vendus dans des emballages pour la plupart indescriptibles, limitant même dans certains cas le nombre de couleurs pouvant figurer sur l’emballage.

La recommandation finale est d’examiner le processus d’octroi de licences et les coûts de conformité réglementaire connexes pour s’assurer qu’ils gênent le moins possible la concurrence.

REGARDER | Les entreprises de cannabis appellent à des changements :

Les entreprises de cannabis appellent à des changements pour les aider à survivre sur un marché concurrentiel Certains propriétaires de magasins de cannabis disent que la structure de vente au détail actuelle nuit aux entreprises – et ils veulent des changements pour les aider à survivre dans ce qui est devenu un marché ultra-concurrentiel au Manitoba.

L’augmentation des limites de puissance est importante, selon le producteur

Niel Marotta, président et chef de la direction d’Indiva, une société de cannabis basée à London, en Ontario, affirme que les recommandations ont beaucoup de sens.

« Je suis d’accord avec chacun d’eux », a-t-il déclaré à CBC News lors d’une interview. Il dit que l’augmentation des limites de puissance est particulièrement importante car la limitation actuelle de 10 milligrammes a permis au marché noir de prospérer.

« Nous avons cédé la moitié aux deux tiers de ce marché au marché illicite en raison de ces limites de puissance, qui, bien que peut-être bien intentionnées, ont vraiment forcé les gens à retourner sur le marché illicite pour la puissance et le prix. qu’ils veulent. »

Les règles actuelles stipulent également que les emballages ne peuvent pas contenir de très nombreuses portions de cannabis, une autre chose qui a nui aux producteurs légaux, dit-il.

« Le coût réel à l’intérieur d’un paquet de produits comestibles, par exemple, n’est pas le cannabis – il n’y a qu’environ deux cents de cannabis dans un paquet de produits comestibles à 5 ou 10 $ », a-t-il déclaré, notant que la grande majorité de ce que les consommateurs paient va à couvrir les coûts d’emballage, de matériaux et de main-d’œuvre.

« Si nous sommes autorisés à augmenter le nombre de portions par paquet, cela réduira considérablement le prix par milligramme », a-t-il déclaré. « Cela encouragera les gens à cesser d’aller sur le marché illicite pour acheter des produits qui contiennent une plus grande quantité de milligrammes et des prix beaucoup plus bas. Donc, cela rendra le marché légal plus accessible à tous les Canadiens et, je pense, améliorera considérablement la sécurité publique. «

Préoccupations de santé publique

Michael Armstrong, professeur agrégé de commerce à l’Université Brock de St. Catharines, en Ontario, qui étudie le cannabis, affirme que dans l’ensemble, les recommandations sont logiques pour une industrie en pleine maturité, mais la suggestion d’augmenter la puissance est la moins susceptible de se produire. .

« Je ne pense pas qu’il y ait un mal, du point de vue de la santé publique, à permettre aux producteurs de mettre plus d’informations et de descriptions sur leurs emballages », a-t-il déclaré dans une interview, « mais celui qui permettrait aux aliments comestibles contenant du cannabis d’avoir une plus grande la puissance… les gens de la santé publique, je pense, seraient très inquiets à ce sujet. »

Rebecca Haines-Saah est une experte en politique de santé publique qui affirme que la question de la régulation des niveaux de puissance est complexe et présente des inconvénients, quel que soit le choix fait. (Rebecca Haines-Saah)

Rebecca Haines-Saah, professeure agrégée et chercheuse à l’Université de Calgary, est l’une de ces expertes en santé publique qui s’inquiète de l’augmentation de la puissance, mais dit qu’elle peut également voir les deux côtés de la question.

« C’est délicat », a-t-elle déclaré à CBC News dans une interview. « Lorsque nous ne faisons pas un effort concerté pour fournir un accès légal aux produits, le marché illicite est beaucoup plus créatif et réagira. »

Elle dit que sa règle de base est qu’un produit légal est presque toujours préférable à une version illégale non réglementée parce que « l’interdiction s’accompagne toujours de préjudices », mais cela ne signifie pas qu’elle pense que l’augmentation de la puissance est quelque chose qui doit être approuvé simplement parce qu’il y a un demande pour cela.

Elle cite des recherches cliniques qui montrent une augmentation du nombre de jeunes et d’enfants arrivant aux urgences parce qu’ils ont été exposés à des produits comestibles, intentionnellement ou accidentellement.

« Un THC élevé comporte des risques et nécessite beaucoup d’éducation des consommateurs pour les utilisateurs inexpérimentés », a-t-elle déclaré.

Alors que l’industrie accueille favorablement les recommandations présentées vendredi, Armstrong affirme qu’en fin de compte, les règles mises en œuvre par le gouvernement seront probablement moins satisfaisantes, car les objectifs du gouvernement et ceux de l’industrie ne sont pas nécessairement les mêmes.

« Le gouvernement fédéral veut vraiment que les consommateurs existants se tournent vers l’industrie légale », a-t-il déclaré. « Ils ne veulent pas que de nouveaux consommateurs se lancent, alors ils essaient de trouver un équilibre dans ce compromis. »

REGARDER | Les risques du cannabis pour les enfants :