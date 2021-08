Augmente le dividende et confirme les rachats

LONDRES – Le géant pétrolier et gazier BP a dépassé mardi les attentes en matière de bénéfices du deuxième trimestre, tout en élargissant son programme de dividendes et de rachat d’actions.

La major britannique de l’énergie a déclaré qu’elle rachèterait pour 1,4 milliard de dollars de ses propres actions au troisième trimestre sur la base d’un excédent de trésorerie de 2,4 milliards de dollars accumulé au premier semestre de l’année. Il a également augmenté son dividende de 4% à 5,46 cents par action, après l’avoir réduit de moitié à 5,25 cents par action au deuxième trimestre 2020.

Il prévoit également des rachats d’environ 1 milliard de dollars par trimestre et une augmentation annuelle du dividende de 4 % jusqu’en 2025, sur la base d’un prix moyen du pétrole estimé à 60 dollars le baril.

Le géant de l’énergie a affiché un bénéfice sous-jacent du coût de remplacement en année pleine, utilisé comme indicateur du bénéfice net, de 2,8 milliards de dollars. Cela se compare à une perte de 6,7 milliards de dollars au cours de la même période un an plus tôt et à un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars pour le premier trimestre 2021.

Les analystes interrogés par Refinitiv tablaient sur un bénéfice net de 2,06 milliards de dollars au deuxième trimestre.

« Cela montre que nous continuons à performer tout en transformant BP – en générant de la valeur pour nos actionnaires aujourd’hui pendant que nous faisons la transition de l’entreprise pour l’avenir », a déclaré le PDG Bernard Looney dans le compte de résultat.

Les résultats reflètent une tendance plus large dans l’industrie pétrolière et gazière alors que les majors de l’énergie cherchent à rassurer les investisseurs qu’elles ont acquis une base plus stable au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. La multinationale anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell, le français TotalEnergies et le norvégien Equinor ont tous annoncé la semaine dernière des programmes de rachat d’actions.

Les cours des actions des plus grandes majors pétrolières et gazières du monde ne reflètent cependant pas encore l’amélioration des bénéfices, et l’industrie est toujours confrontée à une multitude d’incertitudes et de défis.

Les actions de BP ont augmenté de près de 15% depuis le début de l’année, après s’être effondrées d’environ 47% en 2020.

Les flux de trésorerie d’exploitation s’élevaient à 5,4 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, ce qui comprend le paiement annuel d’environ 1,2 milliard de dollars que la société effectue pour la marée noire du golfe du Mexique en 2010.

Pendant ce temps, la dette nette est tombée à 32,7 milliards de dollars contre 33,3 milliards de dollars au premier trimestre, marquant le cinquième trimestre consécutif de baisse de la dette par rapport aux 51 milliards de dollars observés au premier trimestre de 2020.

Un an après l’annonce de sa refonte stratégique, annoncée en août 2020, la société a souligné qu’elle avait construit un pipeline d’énergie renouvelable de 21 gigawatts et mis en ligne huit grands projets pétroliers et gaziers.

Des prix des matières premières plus forts

Les résultats financiers de BP surviennent après une période de hausse des prix des matières premières. Les contrats à terme sur le brut Brent de référence internationale ont atteint en moyenne 69 $ le baril au deuxième trimestre, contre 61 $ en moyenne au cours des trois premiers mois de l’année.

Les prix du pétrole ont rebondi pour atteindre des sommets pluriannuels au cours des derniers mois et les trois principales agences de prévision du monde – l’OPEP, l’Agence internationale de l’énergie et l’Agence américaine d’information sur l’énergie – s’attendent désormais à ce qu’une reprise tirée par la demande s’accélère au deuxième la moitié de l’année.

Il survient après une période de 12 mois que BP a décrite comme « une année pas comme les autres » pour les marchés mondiaux de l’énergie.

Dans son examen statistique de référence de l’énergie mondiale, publié le 8 juillet, BP a déclaré qu’au cours des sept dernières décennies, la société avait été témoin de certains des épisodes les plus dramatiques de l’histoire du système énergétique mondial. Ces crises comprenaient la crise du canal de Suez en 1956, l’embargo pétrolier de 1973, la révolution iranienne en 1979 et la catastrophe de Fukushima en 2011.

« Tous les moments de grande agitation dans l’énergie mondiale », a déclaré Spencer Dale, économiste en chef chez BP, dans le rapport. « Mais tout pâle par rapport aux événements de l’année dernière. »

La crise actuelle de Covid-19 a déclenché un choc historique de la demande de pétrole en 2020, les grandes sociétés pétrolières ayant subi une période brutale de 12 mois par pratiquement toutes les mesures. La pandémie a coïncidé avec la chute des prix des matières premières, l’évaporation des bénéfices, des dépréciations sans précédent et des dizaines de milliers de suppressions d’emplois.

Des analystes ont déclaré à CNBC avant le dernier lot de résultats du deuxième trimestre que si les sociétés énergétiques étaient susceptibles d’essayer de revendiquer un bon état de santé, les investisseurs devaient entretenir un « énorme degré » de scepticisme quant aux modèles commerciaux à long terme du pétrole. et les entreprises de gaz. Cela était principalement le résultat de l’aggravation de l’urgence climatique et du besoin urgent de s’éloigner des combustibles fossiles.