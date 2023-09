Augmentations salariales prévues pour la plupart des Canadiens en 2024, selon un sondage

Malgré les signes d’une possible récession, les travailleurs canadiens devraient bénéficier d’une augmentation de salaire moyenne de 3,6 pour cent en 2024, selon un nouveau sondage de Normandin Beaudry.

La société canadienne de conseil en gestion financière a publié mardi les résultats de son enquête annuelle sur l’augmentation des salaires.

Sur plus de 700 organisations interrogées, l’étude révèle que les employeurs devraient augmenter les salaires de leurs travailleurs de 3,6 pour cent en moyenne en 2024, sans compter le gel des salaires.

Seules deux pour cent des entreprises prévoient un gel des salaires pour l’année prochaine, une baisse comparable par rapport aux gels des salaires d’avant la pandémie, qui étaient en moyenne de trois à cinq pour cent, note le cabinet de conseil.

43 pour cent des personnes interrogées déclarent qu’elles envisagent d’accorder une enveloppe salariale moyenne supplémentaire d’un pour cent.

Cependant, les entreprises font encore preuve de prudence, car les augmentations de salaire en 2023 ont été légèrement inférieures à l’augmentation projetée, l’augmentation moyenne des salaires des employés non syndiqués en 2023 étant prévue à 4,2 pour cent, contre 4,1 pour cent réellement annoncés, selon l’enquête. .

Divers défis économiques pourraient encore avoir un impact sur les organisations canadiennes en 2024, notamment les risques de récession, la hausse du taux de chômage au Canada, les pénuries de main-d’œuvre et les taux d’intérêt qui restent élevés malgré le ralentissement des taux d’inflation en juin.

Les secteurs susceptibles de connaître des augmentations supérieures à la moyenne nationale et allant jusqu’à 3,9 pour cent comprennent les travailleurs du secteur STEM, de l’immobilier, de la fabrication et des services d’hébergement et de restauration.

Les provinces et territoires qui devraient connaître des augmentations salariales supérieures ou égales à l’augmentation moyenne nationale en 2024 comprennent le Québec à 3,7 pour cent, ainsi que le Yukon, l’Ontario et la Colombie-Britannique à 3,6 pour cent.

Les autres provinces et territoires devraient connaître une augmentation salariale légèrement inférieure à la moyenne nationale, les travailleurs des Territoires du Nord-Ouest, de la Saskatchewan et de l’Île-du-Prince-Édouard devant bénéficier d’une augmentation salariale moyenne de 3,3 pour cent.