Augmentation significative de la facture d’eau pour certains résidents du district régional du centre de l’Okanagan

Les tarifs des services d’eau augmentent de plus de 300 $ par année pour certains résidents du district régional central de l’Okanagan (RDCO).

Les clients du système d’eau Dietrich, sur Star Place au-dessus de Peachland, paieront 328 $ de plus cette année.

Les usagers de l’eau de Killiney Beach devront débourser 100 $ de plus. La dernière révision des tarifs des six services publics d’eau du DRCO a été effectuée en 2019.

« À l’époque, nous prévoyions une modeste augmentation de 2 % de l’inflation sur la durée de vie de trois ans des tarifs établis », a expliqué David Komalke, directeur des services d’ingénierie.

“Je suppose que nous regardons tous en arrière et pouvons dire que l’inflation a été largement sous-estimée, elle a été nettement plus élevée que cela.”

Komalke a ajouté que le district est confronté à une situation où il n’est pas en mesure de financer suffisamment les services publics pour assurer la viabilité à long terme. Chaque système a son propre règlement sur les frais et charges.

Il a également noté que le feu de forêt de White Rock Lake avait eu un impact significatif sur les systèmes de Killiney Beach et de Valley of the Sun, et que le DRCO avait pardonné les frais d’utilisation lorsque les résidents étaient chez eux.

« Nous avons perdu environ 100 000 $ de revenus », a-t-il déclaré. “Nous avons eu des coûts d’exploitation accrus en raison des incendies, nous avons dû faire plus de tests et ajouter plus de temps au personnel.”

Le district a perdu 30 clients sur le système de Killiney Beach en raison de l’incendie, ce qui a entraîné une réduction d’environ 18 000 $ par an. Des problèmes de maintenance et de fonctionnement sur d’autres systèmes ont fait grimper les coûts, a ajouté Komalke.

Le directeur Wayne Carson a déclaré qu’il n’était pas satisfait de l’augmentation, mais qu’il en voyait le besoin.

“C’est un moment où ils sont compréhensibles avec ce qui s’est passé au cours des deux dernières années ici”, a-t-il déclaré.

Les quatre autres services publics verront des augmentations moindres pour 2023. Les tarifs de Falcon Ridge et Upper Fintry (Shalal Road / Valley of the Sun) augmentent de 52 $, tandis que Sunset Ranch et Westshore Estates verront une augmentation de 36 $.

Bien que le personnel du district n’ait pas été en mesure de fournir aux clients le montant exact des augmentations avant le matin du conseil d’administration du RDCO le 12 janvier, ils ont été informés par le biais de leur dernière facture de services publics et de leur bulletin électronique que des augmentations étaient probables.

