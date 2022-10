Augmentation du VRS dans les comtés de Will et Grundy contribuant à la pénurie de PICU à l’échelle de l’État – Shaw Local

L’hôpital Silver Cross de New Lenox a récemment transféré deux enfants atteints du virus respiratoire syncytial (VRS) dans des hôpitaux hors de l’État, car une augmentation du VRS a contribué à une diminution du nombre de lits dans les unités de soins intensifs pédiatriques de l’Illinois.

Le Dr Christopher Udovich, directeur médical de Silver Cross, a déclaré jeudi que seuls 6% des 289 lits de l’USIP de l’Illinois étaient actuellement disponibles. Au cours des deux dernières semaines, Silver Cross a transféré un enfant dans un hôpital de Saint-Louis et un autre enfant dans un hôpital de Milwaukee, a déclaré Udovich.

Udovich a déclaré que les hôpitaux des États-Unis connaissent des augmentations similaires.

“Ce n’est pas un problème du comté de Will”, a déclaré Udovich.

Michael Mutterer, infirmière en chef et vice-président principal des services de soins aux patients chez Silver Cross, a déclaré que l’hôpital comptait cinq patients hospitalisés pour le VRS jeudi. Mais le plus grand défi est de trouver des hôpitaux locaux qui peuvent fournir un niveau de soins plus élevé aux patients qui en ont besoin, une fois que Silver Cross les traite aux urgences, a-t-il déclaré.

Mutterer a déclaré qu’il “se sentait horrible” que des enfants soient transférés hors de l’Illinois juste pour “qu’ils puissent obtenir le bon niveau de soins”.

Julie O’Malley, infirmière responsable de la pédiatrie à Silver Cross, a déclaré que le nombre de patients pédiatriques à RSV à Silver Cross a triplé depuis août. Et, du 1er au 25 octobre, 25 de ces patients ont eu besoin d’un niveau supérieur de soins respiratoires, qui comprenait de l’oxygène, a déclaré O’Malley.

En 2021, seuls 30 patients pédiatriques ont nécessité des soins similaires pendant toute l’année. O’Malley a déclaré que la plupart de ces patients pédiatriques au cours de la flambée actuelle sont âgés de 4 ans et moins.

Murmurer a dit des pédiatres de l’hôpital pour enfants de Lurie sont disponibles “24 heures sur 24, sept jours sur sept” pour aider à soigner les patients pédiatriques et l’équipe respiratoire Silver Cross a été “incroyable” en prenant soin de “ces petits patients pédiatriques”.

Bien qu’aucun vaccin contre le VRS ne soit encore disponibleMutterer a encouragé les gens à obtenir leurs rappels contre la grippe et le COVID-19 pour aider à se protéger contre une triple pandémie de grippe, COVID-19 et RSV.

“Faites ce que vous pouvez pour vous protéger”, a déclaré Mutterer.

“Nous voyons plus de cette infection respiratoire à un moment antérieur”

L’hôpital Morris voit également un nombre plus élevé de patients atteints de VRS que d’habitude, dont plusieurs ont dû être hospitalisés, selon le Dr Mark Gibson, médecin des urgences de l’hôpital Morris.

Gibson a déclaré que l’hôpital Morris voit généralement des personnes atteintes de VRS dans la «chronologie janvier-février» et qu’il traitait actuellement trois enfants âgés de 5 ans et moins aux urgences jeudi matin.

“Je pense que la raison principale est que, au cours des deux dernières années, nous avons tous été masqués”, a déclaré Gibson. “Et les gens n’y ont tout simplement pas été exposés, alors ils appellent cela un écart. Alors maintenant que nous sommes tous de retour et que nous socialisons et que nous retournons à l’école et que nous allons aux mariages et aux réunions de famille, nous voyons davantage cette infection respiratoire à un moment plus précoce.

Gibson a déclaré que le VRS est une infection courante que la plupart des gens ont à l’âge de 2 ans. Les symptômes ressemblent généralement à des symptômes de rhume légers. Cependant, les enfants – et même les adultes – atteints de certaines conditions médicales sous-jacentes peuvent présenter des symptômes plus graves.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré les symptômes du VRS apparaissent généralement dans les quatre à six jours suivant l’infection d’une personne. Les symptômes comprennent le nez qui coule, une diminution de l’appétit, de la toux, des éternuements, de la fièvre et une respiration sifflante.

Les symptômes chez les très jeunes bébés peuvent inclure l’irritabilité, des difficultés respiratoires et une diminution de l’activité, a déclaré le CDC. Les difficultés respiratoires et la déshydratation sont les principales raisons pour lesquelles les gens pourraient nécessiter une hospitalisation, le risque étant le plus élevé chez les bébés de 6 mois ou moins et chez les adultes plus âgés, a déclaré le CDC.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques ou les troubles neuromusculaires peuvent également être plus à risque de complications du VRS, selon Edward-Elmhurst Health. Les enfants atteints de VRS peuvent également développer une pneumonie ou une bronchiolite, a déclaré Edward-Elmhurst Health.

Le Dr Kalisha Hill, médecin-chef régional des hôpitaux Ascension Saint Joseph – Joliet et Ascension Saint Mary – Kankakee, a déclaré que St. Joe’s voyait un nombre accru d’enfants et d’adultes plus âgés atteints du VRS.

Hill a convenu qu’une moindre exposition au virus au cours des deux dernières années pourrait contribuer à l’augmentation des cas de VRS. Ensuite, une fois que les enfants l’ont ramassé à la garderie et à l’école, ils l’apportent à leur famille.

“Et puis les familles l’ont propagé”, a déclaré Hill.

“Nous ne voyons aucun signe de relâchement”

Hill a déclaré que St. Joe’s étant un établissement de soins actifs complet, il peut généralement prendre en charge les patients hospitalisés pour le VRS. Il ne manque pas de lits et ne transfère les patients que s’il constate “une intervention qui nécessite un centre universitaire”.

Elle a dit qu’il est également important que les gens continuent de tester le COVID-19 lorsqu’ils présentent des symptômes respiratoires, car les symptômes du COVID-19, du VRS et de la grippe peuvent se chevaucher.

“Si vous présentez des symptômes – toux, éternuements – restez à l’écart des gens, portez des masques le cas échéant et faites beaucoup d’hygiène des mains afin de ne pas transmettre ces germes à d’autres”, a déclaré Hill.

Diane Harris, directrice du système des services pour enfants, Edward-Elmhurst Health, a déclaré que l’hôpital Edward de Naperville connaît également un nombre élevé de cas de VRS et d’autres virus respiratoires chez les enfants, en particulier les enfants de 2 ans et moins.

“Cela a commencé fin juillet, août, et cela a persisté”, a déclaré Harris. “Nous ne voyons aucun signe de relâchement.”

Malgré la pénurie de lits, l’administration, les médecins et les infirmières travaillent d’arrache-pied pour répondre aux besoins «dans une situation difficile», y compris les infirmières d’Edward ayant une expérience en pédiatrie qui se mobilisent pour aider, a déclaré Harris.