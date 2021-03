Depuis le début de la campagne de vaccination en décembre, 101 millions de doses ont été administrés dans tout le pays, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes . Le nombre de coups de feu augmentait progressivement, et depuis le 20 janvier, plus de 84 millions doses qui ont été administrées à partir de jeudi. Le président s’était initialement fixé un objectif de 100 millions de tirs au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir et, plus tard, a déclaré qu’il visait en moyenne 1,5 million de tirs par jour. Au rythme actuel de 2,3 millions de tirs par jour, le pays dépasserait le point de 100 millions de tirs sous son administration en une semaine environ.

