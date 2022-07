Augmentation du prix du bleu Twitter

Twitter Blue, le service d’abonnement de Twitter qui ajoute plusieurs fonctionnalités payantes, connaît une augmentation de prix immédiatement. Eh bien, l’augmentation arrive immédiatement pour les nouveaux abonnés, tandis que les abonnés actuels ont encore quelques mois du prix d’origine pour en profiter.

Autrefois au prix de 2,99 $/mois, Twitter Blue coûte désormais 4,99 $/mois aux États-Unis et connaîtra des augmentations similaires dans les autres pays où il est disponible. Pour les curieux, non, il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités ajoutées pour justifier ce prix, du moins pas encore. Au lieu de cela, Twitter croit qu’ils ont “affiné la vision de ce produit” et qu’une augmentation de prix aidera à introduire de nouvelles améliorations et à poursuivre le développement. Le prix d’origine n’était apparemment utilisé que pour attirer les gens.

Sur un Page d’assistance Twitter qui parle de l’augmentation des prix pour les clients actuels, Twitter déclare que les premiers utilisateurs de Twitter Blue continueront à payer 2,99 $/mois “jusqu’à ce que vous receviez un avis supplémentaire de Twitter et/ou des fournisseurs de paiement au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur du nouveau prix .” Une fois que vous aurez reçu cet avis, vous pourrez annuler avant que le montant le plus élevé ne vous soit facturé.

Pour l’instant, Twitter Blue a toujours un ensemble de fonctionnalités presque identique à celui qu’il avait lors de son lancement. Les seuls changements de ces derniers mois que je connaisse sont des fonctionnalités exclusives à iOS enfin déverrouillées sur Android, comme les changements d’icônes et les barres de navigation personnalisées. Les utilisateurs d’Android ne peuvent toujours pas utiliser de thèmes Twitter personnalisés comme vous pouvez le faire sur un iPhone.

En tant que personne abonnée à Twitter Blue pendant quelques mois, il serait difficile pour moi de vous recommander de vous inscrire, surtout maintenant avec l’augmentation des prix. Si vous consommez une tonne de nouvelles en ligne, comme des articles de grandes publications, cela pourrait en valoir la peine. Vous obtenez des articles sans publicité, des actualités tendance et la possibilité de lire de longs fils de discussion comme un article. Mes choses préférées étaient de changer l’icône Twitter, parce que je suis un idiot, et aussi de supprimer ce bouton ridicule d’espaces. Pour moi, ça n’en valait pas la peine.

Nous vous ferons savoir s’ils ajoutent un bouton “Modifier le Tweet”.