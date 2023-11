Augmentation du nombre de patients recherchant des urgences et des soins d’urgence mettent à rude épreuve les ressources au milieu des hospitalisations pour le VRS – NBC 5 Dallas-Fort Worth

Les professionnels de la santé du Cook Children’s Health Care System ont tenu une conférence de presse vendredi matin pour détailler les volumes élevés dans ses salles d’urgence et ses centres de soins d’urgence.

Cette augmentation amène les dirigeants des hôpitaux à exhorter les parents à ne rechercher que les centres d’urgence et de soins d’urgence « à moins que vous n’ayez vraiment besoin de nous ».

« Mercredi, dans tous nos centres de soins d’urgence, nous avons enregistré 752 visites », a déclaré le Dr Amy Richardson, directrice médicale adjointe des centres de soins d’urgence pour enfants Cook. “C’est plus élevé que les volumes historiques des années passées et c’est certainement une capacité suffisante pour épuiser nos ressources et les surcharger.”

Le résultat, dit-elle, est un temps d’attente plus long dans les sept cliniques de soins d’urgence du système hospitalier à Fort Worth et Prosper.

Le service des urgences du système hospitalier signale également une augmentation inquiétante du nombre de patients.

« Du point de vue du service des urgences, nous sommes submergés de patients », a déclaré le Dr Taylor Louden, directeur médical du service des urgences de Cook Children. « Hier, nous avons vu 483 patients. Nous avons soigné environ 500 patients, ce qui, comme vous pouvez l’imaginer, représente un nombre extrême. Cela représente un patient qui se présente à notre service des urgences toutes les trois minutes environ.

Selon lui, cet afflux rend difficile la prise en charge des patients les plus gravement malades qui ont besoin de soins avancés.

Des patients comme Adalyn Brady, six mois.

« Moins de 15 minutes après notre arrivée, elle souffrait d’insuffisance respiratoire », a déclaré sa mère Alexa Syren. « Elle a dû être intubée. »

La famille est hospitalisée depuis près de trois semaines.

Bébé Addy contracté Virus Respiratoire Syncytial, ou RSV.

Cette maladie courante provoque des symptômes semblables à ceux du rhume et peut être grave pour les nourrissons et les personnes âgées.

Syren et son mari John Brady disent que l’hôpital regorge de familles.

“Je sais qu’à un moment donné, l’infirmière a dit qu’ils n’avaient que deux lits ouverts”, a déclaré Syren. “C’est navrant non seulement d’être ici avec votre enfant, mais aussi de toutes les familles qui traversent [the same situation].»

Le Dr Louden dit que le nombre de cas de VRS est à peu près le même que l’année dernière, mais il y a quelque chose d’inquiétant.

“Cette année, malheureusement, le RSV semble frapper plus fort”, a-t-il déclaré. « Nos patients sont plus malades. Nous occupons nos lits de soins intensifs plus tôt que l’année dernière pendant cette période.

Cook Children’s s’occupe également des enfants qui luttent contre le COVID-19 et la grippe, qui commence à s’intensifier pour la saison.

“Nous prévoyons que ce problème va s’aggraver à mesure que nous traversons les mois d’hiver au lieu de s’améliorer”, a prévenu Richardson.

Les dirigeants de Cook Children exhortent les parents à ne pas recourir aux services d’urgence ou aux cliniques de soins d’urgence, sauf si cela est nécessaire, ni à rechercher des médecins de premier recours virtuellement ou en personne, ou des cliniques de santé communautaires pour ceux qui ne sont pas assurés ou qui ne sont pas assurés.

Cependant, ils soulignent que personne n’est refoulé aux urgences ou aux soins d’urgence, mais qu’ils s’attendent à des heures d’attente pouvant aller jusqu’à dix heures.

« S’il vous plaît, venez nous voir, mais s’il vous plaît, approchez-nous en comprenant qu’il y a des moments où nous devons donner la priorité aux soins et prendre soin de ces enfants gravement malades », a déclaré Richardson. “Si les parents se retrouvent à attendre, nous leur demanderions simplement de comprendre que nous sommes un peu dépassés par nos ressources en ce moment.”

Les patients non urgents peuvent devoir attendre plus de 10 heures pour être traités, selon Louden.

“Nous faisons de notre mieux pour prendre soin des patients le plus rapidement possible, mais nous vous demandons simplement de limiter votre utilisation du service des urgences pendant cette période, à moins que vous n’ayez vraiment besoin de nous”, a-t-il déclaré. “[Patients come in with] une éruption cutanée. Nous avons des ongles incarnés, nous avons un enfant qui tousse et a de la congestion depuis un jour et quelques fièvres légères.

La hausse des visites à l’hôpital ne devrait que s’aggraver pendant les vacances.

Le Dr Richardson recommande le recours à des pratiques d’hygiène de type COVID : se laver fréquemment et minutieusement les mains, éternuer et tousser dans le bras, garder votre enfant à la maison s’il est malade et envisager de porter un masque facial.

Un autre défi auquel sont confrontés les professionnels de la santé est la diminution de l’approvisionnement en vaccin anti-RSV, recommandé pour les bébés de six mois et moins.

« L’approvisionnement est un peu limité, c’était un problème cette saison », a déclaré la pédiatre Bianka Soria-Olmos du Cook Children’s Pediatrics à Haslet. “Mais contactez votre pédiatre car je sais que certains cabinets le proposent encore.”

Bébé Addy devrait rester à l’hôpital pendant encore deux semaines, selon ses parents.

Syren dit qu’il est souvent difficile pour les parents de déterminer s’ils doivent se rendre aux urgences tard le soir ou essayer de soigner leurs symptômes à la maison.

«Faites confiance à votre instinct», dit-elle. « Ce sont les parents qui connaissent le mieux vos bébés. »

Elle dit que lorsqu’ils ont remarqué pour la première fois des signes que leur fille avait du mal à respirer, ils ont consulté leur médecin traitant et des visites virtuelles, puis l’ont emmenée d’urgence dans un hôpital proche de chez eux.

Cet hôpital a fini par renvoyer le bébé à la maison.

“Si vous êtes renvoyé chez vous et que vous avez l’impression que quelque chose ne va vraiment pas, n’arrêtez pas d’essayer”, a déclaré Syren.

Deux jours plus tard, papa s’est réveillé et a trouvé Addy inconscient.

Ils ont appelé le 911 et ont transporté le bébé au Cook Children’s où elle se trouve depuis 21 jours.

Syren félicite les infirmières et les médecins du Cook Children’s pour les soins particuliers qu’ils prodiguent à leur bébé et affirme qu’ils ne pourraient pas y parvenir sans le soutien de leur famille et de leurs amis.

La famille est active dans la communauté populaire des jeux de pelouse « cornhole », en particulier avec le Région du sud de Dallas Cornhole groupe.

“John et Alexa font partie de notre famille Cornhole depuis longtemps”, a déclaré le groupe à NBC 5. “La communauté Cornhole est prête à se mobiliser pour aider si l’un de nos membres est dans le besoin.”

Le groupe South Dallas Cornhole Region organise une collecte de fonds pour aider la famille.

Le Prestation familiale Addy Brady aura lieu le dimanche 19 novembre à 16 h à l’église After située au 1511 FM-664 à Waxahachie.

La collecte de fonds comprendra des enchères silencieuses et des tirages au sort.

Pour plus d’informations, cliquez sur ici.

La famille peut également être contactée par e-mail à [email protected] ou 469-337-4170.

“Nous voulons juste beaucoup de prières pour notre douce fille”, a déclaré Syren en larmes. « Et nous voulons sensibiliser afin qu’aucun autre parent n’ait à vivre cela. »

La maman de bébé Addy dit qu’elle est particulièrement reconnaissante de voir des signes de progrès ou de « petites victoires » chez sa petite fille, aussi minimes soient-ils.

«Elle a attrapé un de ses jouets», dit-elle. “En quelque sorte, on recommence depuis le début.”