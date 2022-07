Augmentation du nombre de patients NS quittant les urgences sans traitement, selon les dossiers

Un nombre croissant de Néo-Écossais quittent les urgences sans avoir été vus par un médecin, selon des documents publiés par les autorités sanitaires de la province dans le cadre d’une demande d’accès à l’information.

Les dossiers obtenus par le NPD provincial montrent que 43 000 personnes ont quitté une salle d’urgence l’année dernière, en hausse de 60 % par rapport à l’année précédente.

Les chiffres n’expliquent pas pourquoi les gens quittent les urgences. Cependant, le parti d’opposition a déclaré dans un communiqué de presse du 7 juillet que c’était probablement parce que les gens étaient frustrés par les longs délais d’attente.

« Nous devons cesser d’entendre le gouvernement dire que la situation va empirer avant de s’améliorer », a déclaré Kendra Coombes, députée de Cape Breton Centre-Whitney Pier.

“Commencez à agir et à vous comporter d’une manière qui dit que ces chiffres ne sont pas acceptables et nous allons prendre des mesures concrètes ici.”

Coombes a déclaré qu’elle entendait souvent parler de personnes qui avaient attendu plus de huit et neuf heures sans recevoir de traitement dans les hôpitaux locaux, comme le Cape Breton Regional à Sydney.

Près de 95 000 personnes en attente d’un médecin de famille

En 2021, près de 10 000 personnes ont quitté une salle d’urgence dans la zone de santé de l’est de la province, qui couvre le Cap-Breton, ainsi qu’Antigonish et Guysborough.

Coombes a déclaré que l’une des principales raisons pour lesquelles les urgences sont bouchées est que si peu de personnes ont accès aux soins primaires. Selon Nova Scotia Health, il y a près de 95 000 personnes sur une liste d’attente provinciale pour un médecin de famille.

“Je pense que l’accès aux soins primaires est l’un des problèmes que nous constatons”, a déclaré Coombes. “Absolument. C’est un problème. Le manque de soins primaires, le manque de médecins de famille auxquels les gens ont accès.”

Adam Young a récemment quitté une urgence au Cap-Breton sans recevoir les antibiotiques dont il avait besoin.

“Je trouverai un autre moyen”

L’homme de 42 ans est sans médecin de famille depuis deux ans, alors il a appelé le 811 pour obtenir des conseils.

Après avoir attendu des heures pour un retour d’appel du 811, Young a déclaré qu’on lui avait conseillé de se rendre dans un hôpital local.

La première salle d’urgence qu’il a visitée était fermée, mais il a dit que le deuxième hôpital était déroutant et bondé.

“Les gens là-dedans semblaient avoir beaucoup, beaucoup plus besoin de soins que moi. Et j’ai pensé, non, je trouverai un autre moyen.”

Young a finalement voyagé pendant plus d’une heure jusqu’à un hôpital rural où il a vu un médecin dans les deux heures.

La ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse, Michelle Thompson, n’était pas disponible pour une entrevue avec Nouvelles de Radio-Canada.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Thompson a déclaré que les services d’urgence du pays sont confrontés à des demandes plus élevées pour diverses raisons.

Et elle a dit qu’il y avait aussi de nombreuses raisons pour lesquelles les gens quittaient les urgences après avoir été triés.

“Dans certains cas, les patients peuvent commencer à se sentir mieux, recevoir des médicaments (Tylenol) pour soulager leur douleur ou décider d’attendre de voir leur médecin de famille et d’informer l’infirmière qu’ils partent.”

Thompson a déclaré que son gouvernement s’était engagé à éliminer les longues attentes, mais n’a fourni aucun détail sur la manière de le faire.