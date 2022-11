Augmentation du nombre de demandeurs d’asile mexicains se rendant au Canada

Pedro Meraz dit que vivre à Colima, au Mexique, était comme vivre dans une zone de guerre, avec des fusillades, des voitures en feu et des corps démembrés laissés à l’extérieur des écoles.

Lorsque sa femme Rocio Gonzalez, une avocate de 28 ans qui travaillait avec des femmes maltraitées, a commencé à recevoir des menaces de mort d’un cartel et que les autorités locales ont ignoré ses appels à l’aide, elles ont su qu’elles devaient partir.

“Ils savaient où nous vivions et quelle voiture nous conduisions”, a déclaré Meraz, 41 ans, qui a enseigné à l’Université de Colima, près de la côte du Pacifique et à environ 300 miles à l’ouest de Mexico. “Sentir que tu vas perdre la vie, ou l’une de tes filles, ça ne me dérange pas de repartir de zéro.”

La famille fait partie d’une augmentation du nombre de Mexicains qui ont demandé l’asile au Canada cette année. En raison de la facilité relative d’obtenir l’asile au Canada par rapport aux États-Unis, des voyages sans visa entre le Mexique et le Canada et de la menace de violence au pays, plus de 8 000 ressortissants mexicains ont demandé le statut de réfugié en 2022. C’est presque cinq fois plus comme l’an dernier et plus de deux fois plus qu’en 2019, la dernière année avant la pandémie de COVID-19 et les restrictions de voyage qui l’ont accompagnée.

La grande majorité d’entre eux atterrissent à Montréal, qui compte de nombreux vols directs à destination et en provenance du Mexique.

Parmi eux se trouve Viviana Tapia Gonzalez, une militante des droits humains et mère de quatre enfants d’Aguascalientes, à environ 265 miles au nord-ouest de Mexico, qui a déclaré avoir quitté le Mexique en janvier après avoir été attaquée par l’armée. Elle a dit que son travail avec les familles des femmes et des filles disparues et assassinées faisait d’elle une cible.

UN BUS TRANSPORTANT 28 MIGRANTS ARRIVE À PHILADELPHIE, UNE FILLE DE 10 ANS ENVOYÉE À L’HÔPITAL POUR DÉSHYDRATATION ET FIÈVRE

“Les menaces de mort étaient constantes”, a-t-elle déclaré. “Je pensais que c’était la dernière option que j’avais pour être en sécurité. Je travaille pour de nombreuses causes et j’aide beaucoup de gens. Je ne voulais pas arrêter d’aider, mais je dois aussi me protéger (et) prendre soin de moi.”

Tapia Gonzalez vit dans un refuge pour femmes de Montréal en attendant une décision sur sa demande d’asile, qu’elle craint d’être rejetée.

Si sa demande est rejetée, elle ne serait pas seule.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, un tribunal indépendant qui enquête et statue sur les demandes d’asile, a finalisé plus de 2 700 demandes d’asile mexicaines. Parmi ceux-ci, 1 032 ont été acceptés, 1 256 ont été rejetés ; et les plus de 400 restants ont été abandonnés, retirés ou ont eu d’autres résultats, a déclaré Christian Tessier, porte-parole de l’IRB.

Au Canada, les demandeurs doivent répondre à la définition des Nations Unies d’un « réfugié au sens de la convention », ce qui signifie qu’ils se trouvent à l’extérieur de leur pays d’origine et ont une crainte fondée d’être persécutés s’ils revenaient en raison de leur race, de leur religion, de leurs opinions politiques , nationalité ou appartenance à un groupe social. Sinon, ils doivent prouver qu’ils ont besoin de protection et qu’ils ne peuvent pas retourner en toute sécurité dans leur pays d’origine sans risquer la torture, des peines cruelles ou inhabituelles, ou la mort.

Malgré le risque de rejet, l’augmentation du nombre de Mexicains demandant le statut de réfugié au Canada persiste.

Le Welcome Collective, un organisme de bienfaisance basé à Montréal qui fournit des biens essentiels aux nouveaux demandeurs d’asile, a déclaré que la moitié des clients actuels du groupe venaient du Mexique, une augmentation de 300 % par rapport au début de l’année.

“Ils ont dû s’enfuir à cause de la violence et d’autres raisons humanitaires. Pour trouver un meilleur endroit pour leurs enfants”, a déclaré Flavia Leiva, bénévole et coordinatrice de l’action sociale du groupe.

UN HOMME DE NEW YORK TRADUISANT 4 IMMIGRANTS ILLÉGAUX CONDUIT LES OFFICIERS DU TEXAS SUR LA CHASSE À GRANDE VITESSE, FUIT À PIED

Quant à la cause de l’augmentation du nombre de candidats, Leiva a suggéré que les médias sociaux jouent un rôle.

“Il y a eu des YouTubers et des vidéos sur TikTok qui parlent de la facilité avec laquelle il est possible de venir au Canada”, a-t-elle déclaré.

Au moins une vidéo YouTube publiée il y a 10 mois et réalisée pour un public mexicain explique le processus d’immigration canadien en espagnol et compte plus de 4 millions de vues.

Il est plus difficile pour les Mexicains de demander l’asile aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Une règle de santé publique américaine qui suspend le droit de demander l’asile au motif d’empêcher la propagation du COVID-19 a frappé de manière disproportionnée les Mexicains. L’autorité du titre 42 a été utilisée pour expulser des migrants plus de 2,4 millions de fois depuis son introduction en mars 2020.

Ajoutant encore à l’attrait du Canada, les Mexicains n’ont pas eu besoin de visa pour voyager dans le pays depuis que le gouvernement canadien a levé l’exigence à la fin de 2016.

Leiva a également suggéré que davantage de Mexicains pourraient choisir de venir au Canada plutôt qu’aux États-Unis parce qu’ils pensent que c’est plus sûr.

“Aux États-Unis, ils sont mis en cage, les conditions ne sont pas aussi bonnes”, a déclaré Leiva. “Les gens ne se sentent ni en sécurité ni protégés.”

Meraz a déclaré que lui et sa famille avaient décidé que le Canada leur offrirait la meilleure chance de recommencer.

“Ma femme a enquêté sur l’existence de traités internationaux pour protéger les personnes à risque”, a-t-il déclaré.

Il a fait référence aux politiques et réglementations canadiennes protégeant les femmes et les enfants en plus du taux de criminalité relativement faible du pays.

LE LÉGISLATEUR DU GOP DIT QUE NOUS DEVONS OFFRIR L’ASILE AUX CAMIONNEURS CANADIENS APRÈS LA « RÉPRESSION EFFICACE » DE TRUDEAU

“Les États-Unis n’ont jamais été dans nos esprits, car il y a beaucoup de violence… des attaques où de nombreux innocents meurent”, a déclaré Meraz. “Le Canada, statistiquement, a un très faible taux de violence et sa qualité de vie est bien meilleure qu’aux États-Unis.”

Il a dit que sa famille avait choisi Montréal plutôt qu’une autre ville canadienne en raison de la logistique, bien qu’il ait des doutes.

“Si vous me demandiez maintenant si je choisirais un autre endroit, alors peut-être”, a déclaré Meraz, notant que lui et sa famille doivent maintenant apprendre le français.

Hayet Mohammed, qui gère le programme de français au Carrefour Solidarité Anjou, un organisme à but non lucratif qui aide les nouveaux arrivants à s’installer au Québec, a déclaré que non seulement l’obtention du statut de réfugié est plus facile au Canada, mais qu’il existe de nombreuses ressources pour les demandeurs d’asile une fois arrivés.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

“Ils peuvent travailler dès qu’ils ont leur statut de réfugié et ont droit à des cours (de français) donnés par le (Ministère de l’Immigration du Québec) qui leur accorde une aide financière et enfin, il y a beaucoup d’opportunités de travail, et ils ne sont pas à risque de se retrouver au chômage », a déclaré Mohammed.

“Étant moi-même un nouvel arrivant avec ma petite famille, il n’y a pas d’autre pays qui offre autant de facilités aux immigrés en termes de formation, de travail et d’allocations familiales. Toutes ces choses font que les gens quittent leur pays d’origine et viennent faire leur vie ici, des milliers à des kilomètres de leur famille », a-t-elle déclaré.