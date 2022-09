Augmentation des prix attendue par rapport aux modèles de l’année dernière

Apple annoncera ses derniers produits matériels, y compris les nouveaux modèles d’iPhone 14, lors de son événement de lancement mercredi, et les analystes disent que les clients devraient s’attendre à payer encore plus pour les modèles haut de gamme cette année.

L’analyste de Bernstein, Toni Sacconaghi, a déclaré mardi dans une note qu’Apple augmenterait probablement les prix de ses modèles d’iPhone 14 Pro de 100 $ par rapport à l’iPhone 13 Pro de l’année dernière. Ce sentiment a été repris dans les notes de JPMorgan et du Credit Suisse.

L’iPhone 13 Pro d’Apple commence à 999 $ tandis que l’iPhone 13 Pro Max, qui a un écran plus grand, commence à 1 099 $.

Sacconaghi a déclaré qu’Apple retirerait probablement l’iPhone 13 mini à 699 $ et le remplacerait par un iPhone 14 Max plus cher et plus grand, qui, selon lui, coûterait environ 899 $. L’iPhone 14 Max peut aider Apple à augmenter le prix de vente moyen de ses iPhones en offrant l’écran beaucoup plus grand qui était autrement réservé aux modèles d’iPhone Pro Max plus chers. Apple devrait également vendre un iPhone 14 standard avec la même taille d’écran que l’iPhone 13.

Les analystes du Credit Suisse ont déclaré qu’ils surveilleront si les hausses de prix ont un impact sur la demande dans les pays où le dollar américain s’est renforcé.

“Bien que nous pensons qu’il y aura une certaine pression, nous pensons que la prolifération des plans de versement réduira considérablement l’impact car les clients n’auront qu’à payer l’équivalent de quelques dollars de plus par mois et par appareil”, ont déclaré les analystes du Credit Suisse.

Les analystes de JPMorgan prévoient une augmentation des prix des modèles d’iPhone 14 Pro en raison de l’inflation et des pressions de la chaîne d’approvisionnement, mais ils ne s’attendent pas à ce qu’Apple augmente les prix de l’iPhone 14 standard. la montre Apple.

“La tarification est un point de surveillance clé dans une macro difficile qui comprend des pressions inflationnistes et un recul des dépenses de consommation, mais nous pensons que cela compte davantage pour les appareils portables, qui sont considérés comme des achats plus discrétionnaires par rapport à l’iPhone par les consommateurs”, ont-ils écrit dans une note de mardi. .