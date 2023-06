Augmentation des patrouilles de police pour dissuader la conduite avec facultés affaiblies le 4 juillet dans le comté de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Le département de police de DeKalb a annoncé qu’il augmenterait l’application de la loi sur la circulation pour le jour de l’indépendance grâce aux campagnes « Drive Sober or Get Pulled Over » et « Drive High Get a DUI ».

Les patrouilles de police accrues se dérouleront du 16 juin au 5 juillet, selon un communiqué de presse.

Les forces de l’ordre redoubleront d’efforts pour arrêter les conducteurs aux facultés affaiblies et non bouclés pendant les campagnes. Les campagnes encouragent les conducteurs à ne pas boire ni consommer de drogues avant et après le Jour de l’Indépendance.

Voici quelques conseils à retenir pour les conducteurs :

Désignez un conducteur sobre.

Ne laissez pas vos amis ou les membres de votre famille conduire avec les facultés affaiblies.

Si vous êtes en état d’ébriété ou en état d’ébriété, appelez un ami ou un membre de votre famille ou utilisez une application de covoiturage.

Signalez les conducteurs ivres à la police.

Bouclez votre ceinture.

Les campagnes « Drive Sober or Get Pulled », « Drive High Get a DUI » et « Click It or Ticket » sont financées par des fonds fédéraux pour la sécurité routière fournis par le ministère des Transports de l’Illinois.