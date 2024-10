Augmentation des incidents antisémites aux États-Unis – rapport — RT World News

Près d’un tiers des cas ont eu lieu lors de manifestations contre Israël, a déclaré la Ligue anti-diffamation

Un nombre record d’incidents antisémites ont été enregistrés aux États-Unis depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza en octobre dernier, a rapporté l’Anti-Defamation League (ADL).

Lundi marque exactement un an depuis que le groupe militant a attaqué Israël, tuant environ 1 100 personnes et prenant plus de 200 otages.

Les bombardements et les opérations terrestres d’Israël contre le Hamas à Gaza, au cours desquels plus de 40 000 personnes auraient été tuées, ont déclenché des manifestations pro-palestiniennes et anti-guerre dans le monde entier, y compris un certain nombre de grandes manifestations sur les campus universitaires américains.

Au cours de l’année écoulée, plus de 10 000 incidents antisémites ont été enregistrés aux États-Unis, soit plus de trois fois le nombre de l’année précédente, a déclaré dimanche l’ADL, basée à New York, dans un communiqué de presse. Les incidents ont été enregistrés entre le 7 octobre 2023 et le 24 septembre 2024. Au moins 1 200 de ces cas ont eu lieu sur des campus universitaires américains, tandis que plus de 3 000 se sont produits au cours de la même période. « rassemblements anti-israéliens » selon un communiqué de l’ONG.















« Aujourd’hui, nous pleurons les victimes de l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, marquant le premier anniversaire du pire massacre de Juifs depuis l’Holocauste. Depuis ce jour, les Juifs américains n’ont pas eu un seul moment de répit. » » a déclaré Jonathan Greenblatt, PDG d’ADL.

Selon les statistiques recueillies par le Centre de l’extrémisme ADL, 150 des cas concernaient des agressions physiques, 1 840 des actes de vandalisme et 8 015 des incidents de harcèlement verbal ou écrit.















Parmi les incidents récents, deux étudiants juifs ont été physiquement agressés à différentes occasions aux États-Unis. Dans le premier cas, un étudiant juif portait un collier étoile de David lorsqu’il a été agressé, tandis que dans le second, on lui a demandé s’il était juif avant d’être agressé.

À ce jour, l’opération militaire israélienne a tué près de 42 000 Palestiniens à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère local de la Santé. Les actions d’Israël ont incité l’Afrique du Sud à porter plainte devant la Cour internationale de Justice, accusant l’État juif d’avoir commis un « génocide » contre les Palestiniens.