Augmentation des incendies de forêt extrêmes directement liés aux émissions des compagnies pétrolières dans une nouvelle étude

Alors que des incendies éclatent en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, de nouvelles recherches ont établi un lien direct et mesurable entre les émissions de carbone remontant aux principaux producteurs mondiaux de combustibles fossiles et l’augmentation des incendies de forêt extrêmes dans l’Ouest canadien et aux États-Unis.

Le peer-reviewed étude publié la semaine dernière dans la revue Lettres de recherche environnementaleont constaté que 37 % de la superficie forestière totale brûlée dans l’Ouest canadien et aux États-Unis entre 1986 et 2021 peuvent être attribuées à 88 grands producteurs de combustibles fossiles et fabricants de ciment.

« Ce que nous avons découvert, c’est que les émissions de ces entreprises ont considérablement augmenté l’activité des incendies de forêt », a déclaré Carly Phillips, co-auteur de l’étude et chercheuse au Science Hub for Climate Litigation de l’Union of Concerned Scientists.

Les résultats s’appuient sur des études antérieures qui ont quantifié la contribution de ces mêmes 88 entreprises à l’augmentation des températures mondiales, et d’autres qui ont montré comment un « déficit de pression de vapeur » (VPD) lié au climat – une mesure du pouvoir de séchage de l’atmosphère – a contribué à l’augmentation de la superficie de forêt brûlée dans l’Ouest canadien et aux États-Unis

À l’aide de données de modélisation, les chercheurs ont pu déterminer que les émissions remontant à ces 88 entreprises ont entraîné la combustion de 80 000 kilomètres carrés supplémentaires. C’est une zone plus grande que la taille de l’Irlande.

L’industrie de l’énergie répond à la recherche

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) a répondu à l’étude dans un courriel à CBC News.

« Bien que notre point de vue puisse différer de celui du groupe qui a produit l’étude, nous sommes d’accord sur la nécessité de poursuivre les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre », a déclaré le porte-parole du CAPP, Jay Averill.

Un pumpjack extrait du pétrole et du gaz d’une tête de puits alors que le soleil se couche près de Calgary le 9 octobre 2022. Un porte-parole de l’Association canadienne des producteurs pétroliers a déclaré que les entreprises canadiennes peuvent réduire les émissions mondiales de carbone en exportant plus de gaz naturel pour remplacer la production de charbon. . (jeff McIntosh/La Presse canadienne)

« L’industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel est l’un des plus grands investisseurs dans l’innovation en matière de réduction des émissions au pays », a déclaré Averill, citant les programmes de capture du carbone et d’électrification.

Les entreprises canadiennes ont un rôle à jouer dans la réduction des émissions mondiales de carbone en exportant davantage de gaz naturel vers des pays qui dépendent du charbon pour alimenter leur économie, a ajouté Averill.

Jatan Buch, chercheur scientifique au Observatoire de la Terre Lamont-Doherty à Université de Colombie a déclaré dans un e-mail que la recherche fournit des « preuves solides » de l’impact des émissions remontant à des entreprises de combustibles fossiles spécifiques.

Buch, qui n’a pas participé à l’étude, a ajouté que si la recherche montre que le VPD est l’un des principaux facteurs de propagation d’un incendie de forêt, d’autres facteurs sont également en jeu, notamment les conditions de précipitations et de neige au début de la saison, et les pratiques de prescription. brûlage et extinction des incendies.

REGARDER | Pourquoi les saisons des feux de forêt deviennent de plus en plus fortes et plus longues : Pourquoi les saisons des feux de forêt deviennent de plus en plus fortes et plus longues John Vaillant a passé des années à enquêter sur les incendies de forêt et les raisons pour lesquelles les incendies d’aujourd’hui sont plus destructeurs. Il utilise des photos et des vidéos pour montrer à Adrienne Arsenault, correspondante en chef de CBC, ce qui se passe.

Domaine d’études en pleine croissance

La recherche fait partie d’un domaine d’étude en pleine croissance connu sous le nom de science d’attribution, qui tente de mesurer comment le changement climatique a directement affecté les événements météorologiques extrêmes récents.

Jennifer Baltzer, professeure agrégée au département de biologie de l’Université Wilfrid Laurier en Ontario, a déclaré qu’il est de plus en plus courant de voir des scientifiques établir ces liens.

« L’année dernière, un certain nombre d’études ont directement attribué l’augmentation des émissions et le réchauffement climatique associé aux vagues de chaleur massives qui ont frappé l’Europe », a déclaré Baltzer, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les forêts et les changements planétaires.

« Je pense que nous voyons de plus en plus de scientifiques faire des déclarations plus fortes, ce que nous devons faire – des déclarations plus fortes sur le fait que, oui, ces changements climatiques sont d’origine humaine et qu’ils sont à l’origine de ces catastrophes massives que nous voyons autour du monde. »

Baltzer, qui n’a pas non plus participé à l’étude, a déclaré que les résultats n’étaient pas surprenants, compte tenu des recherches antérieures.

Mais elle a déclaré que les données aident à établir des liens entre les recherches antérieures et les émissions des plus grandes entreprises mondiales de combustibles fossiles. « Il est vraiment important de démontrer ces liens. »

Une structure détruite par les récents incendies de forêt est montrée à Drayton Valley, en Alberta, la semaine dernière. (Jason Franson/La Presse canadienne)

« La pièce de responsabilité »

Phillips a déclaré que dessiner ces liens faisait partie de sa motivation, d’autant plus que récent recherche et enquêtes ont découvert que les compagnies pétrolières connaissaient la menace du changement climatique il y a des décennies, mais minimisaient les dangers.

« Une partie de ce que fait cette étude est de montrer les liens entre ces entreprises, leurs émissions et leurs impacts sur le climat, ce qui, espérons-le, leur permettra d’être tenues responsables de leur juste part des coûts associés aux incendies de forêt », a-t-elle déclaré.

« Je pense que la responsabilité des entreprises de combustibles fossiles est vraiment importante et fait partie de ce qui rend cette recherche unique. Nous savons que, historiquement, les industries ont été tenues responsables des risques de leurs produits, qu’il s’agisse de tabac ou d’amiante. Et une grande partie de tenir ces entreprises responsables était une recherche montrant les liens entre leur produit et l’impact. »

Christina Noel, porte-parole de l’American Petroleum Institute, a déclaré dans un communiqué: « Le programme clair de ce groupe mis à part, l’industrie américaine du pétrole et du gaz naturel se concentre sur la fourniture d’une énergie abordable et fiable tout en réduisant les émissions. »