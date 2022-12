Augmentation des dépenses militaires, créant un nouveau boom pour les fabricants d’armes

Vendredi, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, a présenté l’accumulation en termes stratégiques, affirmant que la guerre en Ukraine avait révélé des lacunes dans la base industrielle militaire du pays qui devaient être comblées pour s’assurer que les États-Unis sont “capables de soutenir l’Ukraine”. et de pouvoir faire face aux imprévus ailleurs dans le monde.

Lockheed Martin, le plus grand entrepreneur militaire du pays, avait enregistré plus de 950 millions de dollars de ses propres commandes militaires de missiles auprès du Pentagone, en partie pour remplir les stocks utilisés en Ukraine. L’armée a attribué à Raytheon Technologies plus de 2 milliards de dollars de contrats pour la livraison de systèmes de missiles destinés à étendre ou à reconstituer les armes utilisées pour aider l’Ukraine.

“Nous avons traversé six ans de Stingers en 10 mois”, a déclaré Gregory J. Hayes, directeur général de Raytheon, dans une interview au début du mois, faisant référence à 1 600 des missiles antiaériens tirés à l’épaule de la société envoyés par le gouvernement américain en Ukraine. “Il nous faudra donc plusieurs années pour réapprovisionner et reconstituer.”

Mais ces contrats ne sont que l’avant-garde de ce qui s’annonce comme une grande nouvelle accumulation de défense. L’année prochaine, les dépenses militaires sont en voie d’atteindre leur niveau le plus élevé en termes ajustés à l’inflation depuis les pics des coûts des guerres en Irak et en Afghanistan entre 2008 et 2011, et le deuxième plus élevé en termes ajustés à l’inflation depuis la Seconde Guerre mondiale – un niveau c’est plus que les budgets des 10 autres plus grandes agences du Cabinet réunies.