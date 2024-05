Augmentation des crises cardiaques chez les jeunes : un homme de 38 ans en bonne santé s’exprime

Douze minutes. C’est le temps pendant lequel Matias Escobar est resté allongé au sol sans pouls pendant que les ambulanciers effectuaient la RCR après que son cœur s’est arrêté en octobre dernier. Quelques instants auparavant, l’homme de 38 ans en bonne santé s’était effondré à cause d’une crise cardiaque alors qu’il courait la dernière étape du triathlon de New York.

Escobar a subi un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) – le type de crise cardiaque le plus mortel. « Cela s’appelle le faiseur de veuves. … Ils m’ont dit que moins de 2 % des gens survivent », a déclaré Escobar AUJOURD’HUI dans une interview exclusive diffusée jeudi 30 mai.

Contre toute attente, Escobar a survécu. Après avoir passé plusieurs jours à l’hôpital dans le coma et après avoir posé un stent dans son artère coronaire, Escobar s’est rétabli de façon spectaculaire. Mais la crise cardiaque presque mortelle a laissé le triathlète en bonne santé et ses médecins se demander ce qui s’était passé – et quels signes auraient-ils pu manquer ?





Matias Escobar à l’hôpital Avec l’aimable autorisation de Matias Escobar / Système de santé du Mont Sinaï

Escobar était coureur depuis plus de deux décennies et a participé à de nombreuses courses de triathlon et Ironman. Au moment de sa crise cardiaque en 2023, Escobar se décrivait comme l’incarnation de la santé.

Le résident de New York avait une alimentation saine, ne souffrait ni de stress ni d’anxiété, ne fumait pas et buvait rarement. Un examen médical avant la course a révélé qu’il avait une tension artérielle et un taux de cholestérol normaux.

En fait, Escobar ne présentait aucun facteur de risque évident. Sa crise cardiaque était inattendue et inexpliquée.

Plus de jeunes victimes d’une crise cardiaque avec moins de signes avant-coureurs

Les médecins affirment qu’Escobar fait partie d’une tendance croissante chez des adultes plus jeunes, apparemment en bonne santé, souffrant d’événements cardiaques soudains.

« En général, environ 10 à 20 % des personnes qui arrivent avec une crise cardiaque ne présentent aucun facteur de risque cardiovasculaire traditionnel évident », a déclaré le Dr Deepak Bhatt, directeur de l’hôpital cardiaque Mount Sinai Fuster, dans une interview AUJOURD’HUI.

Les facteurs de risque conventionnels d’une crise cardiaque comprennent l’hypertension artérielle, l’hyperglycémie ou le diabète, l’hypercholestérolémie, le surpoids ou l’obésité et le tabagisme, a déclaré Bhatt.

Ce sont également des facteurs de risque modifiables standard connus, ou « SMuRF », qui représentent environ 80 % des crises cardiaques, a expliqué Bhatt.

Mais des études ont montré il y a un nombre croissant de jeunes patients atteints de crise cardiaque, apparemment en bonne santé et sans SMuRF.

Aujourd’hui, Bhatt et un groupe de médecins du Mount Sinai suivent des patients comme Escobar pour déterminer s’il existe d’autres facteurs de risque qui ont été oubliés ou s’il existe d’autres façons de penser aux crises cardiaques.

« Il y a certainement plus de jeunes qui arrivent avec une crise cardiaque. Il y a des données pour sauvegarder cela. Ce qui motive cela est le plus controversé », a déclaré Bhatt.

L’une des raisons possibles de l’augmentation des crises cardiaques sans SMuRF est que ces facteurs de risque classiques ne sont pas identifiés chez les patients plus jeunes. Par exemple, les personnes jeunes et en bonne santé peuvent ne pas faire vérifier régulièrement leur taux de cholestérol ou leur tension artérielle.

Une autre raison possible est que les médecins ne prennent pas en compte d’autres comportements ou qualités susceptibles d’augmenter le risque de crise cardiaque, car ils ne sont pas traditionnellement considérés comme des facteurs de risque, a noté Bhatt.

Ceux-ci incluent le fait de fumer de la marijuana, de consommer de la cocaïne et un tour de taille plus important. « Cela a probablement à voir avec l’épidémie d’obésité, et je déteste le dire, mais il y a davantage de toxicomanie ces jours-ci », a déclaré Bhatt.

Un autre indice potentiel est l’inflammation, qui semble être un dénominateur commun chez de nombreux patients sans SMuRF.

« Ce qui cause la plupart des crises cardiaques, c’est la plaque dans l’artère, et l’inflammation (peut) faire réagir la plaque, puis elle se rompt, ce qui peut former un caillot sanguin. … S’il s’agit d’un caillot suffisamment gros, il obstruera l’artère », a expliqué Bhatt.

« L’inflammation peut être une bonne chose… Si vous avez une infection, vous voulez avoir de la fièvre et vous voulez que l’inflammation élimine l’infection », a-t-il poursuivi. « Je parle d’une inflammation plus faible et plus latente, qui semble prédisposer à une crise cardiaque (et) également au risque d’accident vasculaire cérébral. Il existe des marqueurs qui recherchent cela. »

À la recherche d’indices dans l’histoire d’un patient

À l’hôpital, les médecins d’Escobar ont creusé plus profondément pour voir ce qu’ils auraient pu manquer et « pour comprendre pourquoi un jeune homme comme lui, si en bonne santé et si sportif, se retrouverait dans un état désastreux », a déclaré le Dr Serdar Farhan, cardiologue interventionnel à Mount L’hôpital du Sinaï et le médecin d’Escobar, ont déclaré AUJOURD’HUI.

Dans le cas d’Escobar, il a non seulement eu une crise cardiaque, mais aussi la forme la plus mortelle. Un STEMI provoque un blocage total de l’artère principale alimentant le muscle cardiaque en sang riche en oxygène, selon la clinique de Cleveland. « Cette (artère) approvisionne environ 60 à 70 %… C’est pourquoi on l’appelle une faiseuse de veuves », a déclaré Farhan.

Comme Escobar l’a décrit : « C’est immédiat, vous n’avez aucun type d’avertissement, (comme) ‘Oh, mon bras commence à me faire mal, j’ai mal à la poitrine ou j’ai des vertiges’ — c’est juste soudain. C’est une mort subite.

Matias Escobar avec sa famille Avec l’aimable autorisation de Matias Escobar

Après enquête, les médecins ont découvert qu’Escobar présentait des signes d’inflammation, notamment une protéine C-réactive élevée, sécrétée par le foie en réponse à des infections ou à une inflammation. Cependant, il n’est pas clair si ce marqueur était élevé avant sa crise cardiaque et pendant combien de temps ; il se peut que cela n’ait fait qu’augmenter par la suite, ce qui arrive chez certains patients, a expliqué Farhan.

La cause de l’inflammation chez des patients par ailleurs en bonne santé comme Escobar n’est pas encore claire.

Les médecins ont également découvert que le triathlète avait des taux de cholestérol élevés lorsqu’il était plus jeune.

« Le cardiologue de l’époque ne définissait pas cela comme un risque. C’était un point de données que je devais réduire, mais rien ne m’a été diagnostiqué », explique Escobar, ajoutant qu’il était capable de réduire son taux de cholestérol naturellement grâce à son alimentation.

Au moment de sa crise cardiaque, son taux de cholestérol était normal.

« Était-ce un risque ? Bien sûr, ce qui compte, c’est quel est votre taux de cholestérol aujourd’hui, mais aussi depuis combien de temps il était élevé et à quel point – cela détermine la quantité de plaque (vous avez), même si elle a été bien contrôlée », a déclaré Bhatt.

Un taux de cholestérol élevé peut provoquer une accumulation de dépôts graisseux dans les vaisseaux sanguins, qui se détachent et provoquent un caillot, conduisant à une crise cardiaque, selon la clinique Mayo.

« (Ils m’ont dit) cela arrive aux athlètes, si (vous avez) du cholestérol dans vos veines, peu importe votre état de santé », a noté Escobar.

Réduire le risque de crise cardiaque chez les jeunes

Les experts affirment qu’il est important que les patients et les médecins soient conscients des facteurs de risque potentiels de crise cardiaque et se soumettent à des examens de routine.

« Je pense que c’est le message le plus important : sachez quels sont les facteurs de risque et connaissez vos chiffres. Tout le monde devrait connaître sa glycémie, sa tension artérielle, son tour de taille et son mauvais cholestérol (LDL). Ce sont des signes vitaux clés », a déclaré Bhatt.

Les gens peuvent réduire leur risque de maladie cardiaque en adoptant une alimentation saine, riche en fruits frais, en légumes, en grains entiers et en limitant la viande rouge. Faire de l’exercice pendant au moins 30 minutes par jour, dormir suffisamment et gérer le stress sont également importants, a souligné Bhatt.

L’équipe de chercheurs du Mont Sinaï travaille actuellement sur un projet visant à étudier les tendances chez les patients sans SMURF. À mesure que les médecins prennent conscience des cas comme celui d’Escobar et rassemblent davantage d’informations, ils espèrent mieux comprendre ce qui est considéré comme des « facteurs de risque » afin de sauver davantage de jeunes vies.

Aujourd’hui, Escobar se remet bien. Le mari et père d’un enfant de 2 ans suit un régime végétalien et reste actif. Quant à sa prochaine course, il se prépare déjà pour le Triathlon de New York.

« J’y ai beaucoup réfléchi. Au départ, je ne voulais pas faire la même course qui m’a tué, mais je pense que je dois le faire », dit Escobar, ajoutant qu’il ne laissera pas la peur l’arrêter.