Augmentation des cas de syphilis dans la zone Labrador-Grenfell

Messages d’intérêt publicLabrador-Grenfell

Publié le 26 septembre 2024

Les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) informent le public d’une éclosion de syphilis dans la zone Labrador-Grenfell en raison d’une augmentation importante des cas dans la région au cours de la dernière année. Les cas de syphilis sont en hausse au Canada et dans le monde entier. Par conséquent, nous rappelons au public l’importance de procéder régulièrement à des tests de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

La syphilis est une infection sexuellement transmissible (IST) bactérienne qui peut se propager de différentes manières, notamment par voie vaginale, anale, orale et par contact cutané avec une plaie de syphilis, ce qui est souvent indolore. De nombreuses personnes infectées par la syphilis ne remarquent pas de symptômes ou ne se rendent pas compte qu’elles sont infectées.

Pour vous protéger, ainsi que vos partenaires et votre famille, utilisez des préservatifs lors de vos rapports sexuels afin de réduire le risque de contracter une IST et faites-vous tester si :

Vous présentez des symptômes d’infections sexuellement transmissibles (IST). Les symptômes de la syphilis comprennent, sans toutefois s’y limiter, une nouvelle bosse ou plaie sur vos parties génitales (généralement indolore) ou une éruption cutanée inexpliquée.

Vous avez eu des relations sexuelles avec une personne atteinte d’une IST ou présentant des symptômes d’une IST, ou si un professionnel de la santé vous a informé que vous êtes un contact d’une personne atteinte d’une IST.

Vous avez des partenaires sexuels nouveaux, occasionnels ou multiples – vous devriez faire un test tous les 3 à 6 mois.

Vous êtes enceinte – vous devez subir un test au début de votre grossesse, puis à nouveau entre 28 et 32 ​​semaines de grossesse et éventuellement à nouveau au moment de l’accouchement.

Toutes les personnes sexuellement actives devraient se voir proposer un dépistage systématique de la syphilis et des autres IST. La syphilis peut être facilement traitée par un antibiotique qui doit être prescrit par un professionnel de la santé. Si elle n’est pas traitée, l’infection peut entraîner de graves problèmes de santé à long terme. La syphilis peut également être transmise d’une femme enceinte à son fœtus, ce qui peut entraîner une maladie grave ou la mort.

Pour vous faire tester et traiter, veuillez communiquer avec votre médecin de famille ou votre médecin traitant. Les personnes qui n’ont pas de médecin de famille peuvent appeler la ligne Santé 811 pour parler à un professionnel de la santé.

NL Health Services travaille avec les équipes de soins de santé et les gouvernements pour soutenir les programmes visant à fournir des tests et des traitements, notamment en augmentant l’accès aux tests et aux traitements, en distribuant du matériel pédagogique et en organisant des opportunités éducatives et en établissant des partenariats avec les communautés.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la page d’information sur la santé concernant la syphilis : https://hi.easternhealth.ca/healthy-living/sexual-health/stis/syphilis/ .

-30-