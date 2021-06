Augmentation des cas de Covid en Écosse liée au fait que les fans regardent les euros, selon le secrétaire à la Santé

La récente augmentation des cas de coronavirus en Écosse est en partie liée au fait que les fans de football se réunissent pour regarder l’Euro, a déclaré le secrétaire à la Santé du pays.

Des cas ont été liés à la fois à des rassemblements en salle et à des autocars transportant des membres de l’armée tartan à Londres pour regarder l’Écosse jouer, a révélé le ministre du SNP, Humza Yousaf.

Lundi, les chiffres quotidiens de Covid ont montré que 3 285 Écossais avaient signalé des tests positifs pendant la nuit – le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

« Si nous regardons les données qui sont présentées, il est très clair qu’elles sont biaisées de manière disproportionnée en faveur des jeunes hommes, ceux de moins de 40 ans », a déclaré M. Yousaf à la BBC. Bonjour Ecosse programme.

Il a ajouté: « Je pense que certains des cas positifs sont liés au fait de regarder le football à l’intérieur. »

Certains des fans se seraient rendus à Londres dans des autocars avec peu de distanciation sociale, a ajouté M. Yousaf. Dans un entraîneur de supporters, 20 cas positifs ont été recensés, a précisé le ministre.

De nombreux fans avaient ignoré les avertissements de rester chez eux à moins qu’ils ne s’étaient organisés pour regarder le match Ecosse-Angleterre à Londres le 18 juin. On estime que 20 000 Écossais ont voyagé sans billets.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement aurait dû faire plus pour empêcher les fans de se rendre à Londres, il a répondu : « Nous semblons être régulièrement critiqués pour avoir mis en place des restrictions de voyage.

« Je pense donc que d’une manière ou d’une autre, nous aurions été critiqués pour en faire trop ou pas assez. »

M. Yousaf a déclaré que la vaccination avait affaibli le lien entre les cas et le transport à l’hôpital en Écosse. Le gouvernement de Nicola Sturgeon est prudent, a-t-il déclaré – mais les ministres n’envisagent pas d’introduire de nouvelles restrictions dans les zones les plus touchées.

M. Yousaf a également été interrogé sur un rapport en Le héraut journal qui a déclaré que la modélisation du pire des cas pour le gouvernement écossais prévoyait 100 000 cas par semaine d’ici la mi-juillet.

Le secrétaire écossais à la Santé a déclaré: « Nous ne nous attendrions pas à voir ces chiffres et nous ne permettrons certainement pas qu’une telle situation se produise. »

Les fans écossais se sont réunis à Leicester Square (PENNSYLVANIE)

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a également parlé à Gbon matin Ecosse sur l’approche du gouvernement britannique face à la pandémie dans les mois à venir.

Il a déclaré: «Nous allons devoir vivre avec Covid de la même manière que nous vivons avec la grippe, en tant que maladie qui existe et qui doit être gérée, et la vaccination et des mesures de santé publique efficaces sont la voie à suivre.

M. Gove a ajouté : « Vous ne pouvez pas avoir zéro Covid. La seule façon d’éliminer le risque de contracter la maladie est de maintenir un niveau de confinement qui nuirait à la vie sociale des gens, et à leur santé mentale. »