Augmentation des cas de coqueluche dans la zone Labrador-Grenfell

Publié : 31 octobre 2024

Les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) avisent le public d’une augmentation des cas de coqueluche (coqueluche) dans la zone Labrador-Grenfell de la province.

Depuis juillet 2024, 26 cas de coqueluche ont été signalés dans toute la zone. Des cas ont été confirmés chez des individus âgés de 3 mois à 78 ans.

« Cette augmentation actuelle des cas de coqueluche est unique à la zone Labrador-Grenfell, car nous avons constaté que les taux se stabilisaient ou diminuaient dans d’autres zones », a déclaré la Dre Nazlee Ogunyemi, médecin-hygiéniste des services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador. « On soupçonne que la transmission se produit au sein des communautés de la zone, ce qui signifie qu’il est important de rester vigilant et de suivre les recommandations de santé publique en matière d’isolement, de dépistage et de mesures de prévention afin de réduire le risque de résultats négatifs. Les antibiotiques sont nécessaires pour traiter les personnes infectées par la coqueluche et peuvent également être recommandés pour certaines personnes à haut risque qui ont eu une exposition connue.

Les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador surveillent cette situation en évolution et y réagissent. Nous enquêtons activement sur les cas signalés à la santé publique, identifions les contacts étroits de ceux qui ont été testés positifs à la coqueluche et mettons en œuvre les mesures de précaution nécessaires pour contrôler la propagation.

Les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador ont lancé une campagne pour encourager les individus, en particulier ceux qui côtoient des nouveau-nés, à se faire vacciner contre la coqueluche. La campagne #LoveandProtection vise à protéger les nourrissons et les personnes âgées vulnérables contre cette maladie hautement contagieuse en sensibilisant à l’importance de la vaccination pour les soignants et les membres de la famille. La campagne est présentée sur les plateformes de médias sociaux de NL Health Services.

VACCINATION CONTRE LA COQUILLE

Les vaccins qui protègent contre la coqueluche font partie du calendrier de vaccination systématique des enfants et des calendriers de vaccination scolaire recommandés à Terre-Neuve-et-Labrador. Une dose de rappel du vaccin (Tdap) est également recommandée une fois à l’âge adulte et pour les femmes enceintes à chaque grossesse au cours du troisième trimestre, idéalement entre les semaines 27 et 32 ​​de la grossesse. Les nourrissons de moins d’un an font partie des groupes les plus vulnérables, confrontés à de graves complications dues à la coqueluche. NL Health Services encourage fortement les individus à mettre à jour leur vaccin Tdap au moins deux semaines avant de rencontrer ou de prendre soin d’un bébé. La vaccination des personnes enceintes, des parents, des frères et sœurs, des grands-parents et des amis protège le bébé jusqu’à ce qu’il soit en âge de terminer ses propres vaccinations.

Si vous ne savez pas si vous êtes à jour avec votre vaccin contre la coqueluche ou si vous devez organiser une vaccination, les personnes des zones Centrale, Labrador-Grenfell et Ouest sont priées d’appeler leur clinique de santé publique/bureau de santé communautaire local. Les personnes de la zone urbaine de l’Est doivent appeler le 1-877-752-8171. Les personnes vivant dans la zone rurale de l’Est devraient contactez votre bureau local de soins infirmiers de santé publique. Les coordonnées des cliniques de santé publique locales et des bureaux de santé communautaire sont disponibles aux liens suivants : Est Central, Occidentalet Labrador Grenfell.

Pour plus d’informations sur la façon de vous faire vacciner, veuillez visiter Page Web sur la coqueluche (coqueluche).

PRÉVENTION ET CONTRÔLE

Les personnes qui présentent des symptômes de coqueluche doivent contacter leur fournisseur de soins primaires ou le 811 dès que possible. Les personnes diagnostiquées avec la coqueluche ne doivent pas retourner à l’école ou au travail et doivent éviter les rassemblements publics, les nourrissons et les personnes enceintes pendant cinq jours après le début d’un traitement antibiotique approprié.

Nous conseillons fortement aux individus de rester à la maison lorsqu’ils sont malades afin de prévenir la propagation de la coqueluche et d’autres maladies infectieuses, protégeant ainsi les membres les plus à risque de notre communauté. Il est rappelé aux résidents de la communauté de se protéger et de protéger leurs familles en adoptant de bonnes habitudes de santé : couvrez la toux et les éternuements avec un mouchoir ou votre bras, lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les mains et portez un masque lorsque vous êtes malade pour minimiser les risques. propagation des germes.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour plus d’informations sur la prévention et le contrôle de la coqueluche, parlez à votre fournisseur de soins de santé, à une infirmière de la santé publique ou visitez Salut le site.

