Augmentation des cas de coqueluche à Ottawa

Cette maladie évitable par la vaccination se caractérise par de violentes quintes de toux qui se terminent souvent par un « cri » lorsqu’une personne infectée tente de reprendre son souffle. La maladie a récemment refait surface et les taux d’infection augmentent partout dans le monde.

Jusqu’à présent en 2024, le CHEO a vu 90 enfants atteints de coqueluche, contre seulement six pour toute l’année 2023.

Les responsables de la santé exhortent les parents et les tuteurs à s’assurer que leurs enfants sont à jour dans leurs vaccins de routine, alors que les cas de coqueluche augmentent à Ottawa.

La maladie débute généralement par des symptômes de type rhume et peut évoluer sur plusieurs semaines vers des quintes de toux. Les nourrissons de moins d’un an sont les plus exposés aux infections graves.

Les vaccins de routine sont particulièrement importants pour les femmes enceintes afin de protéger leurs nouveau-nés, a déclaré le CHEO dans un communiqué publié mercredi. Plusieurs doses de vaccins sont administrées aux nourrissons dès l’âge de deux mois.

Des cliniques de vaccination sont organisées dans le cadre de la campagne Les enfants avant tout — Vaccinez-vous et soyez à jour. Les rendez-vous sont disponibles ici.

Les responsables du CHEO conseillent aux familles qui soupçonnent que leur enfant est atteint de la coqueluche de porter un masque, de se laver les mains fréquemment et de se couvrir la bouche et le nez lorsqu’ils toussent et éternuent afin d’éviter toute propagation supplémentaire.

Les enfants qui ont des difficultés à respirer ou qui ne sont pas en mesure d’absorber suffisamment de liquide doivent être emmenés au service d’urgence le plus proche, conseille le CHEO.

En plus des 90 patients que le CHEO a vus, Santé publique Ottawa a reçu des rapports faisant état de 25 autres cas confirmés ou probables de coqueluche à Ottawa depuis le début de 2024. Il s’agit d’une forte augmentation par rapport à l’année précédente, où sept cas avaient été signalés dans la ville pour l’ensemble de l’année. Avant la pandémie, une moyenne de 27 cas étaient signalés à Ottawa par année, selon Santé publique Ottawa.