Augmentation de salaire recommandée pour les conseillers de Peachland, mais pas pour le maire – Kelowna Capital News

Un comité d’examen de la rémunération a fait ses recommandations au maire et au conseil concernant les salaires. (Photo/District de Peachland)

Les conseillers du district de Peachland devraient obtenir une augmentation, mais pas le maire, selon un comité public d’examen des rémunérations nommé par le conseil plus tôt cette année.

Les données utilisées pour analyser la rémunération comprenaient des collectivités comptant entre 5 000 et 10 000 habitants, ainsi que d’autres collectivités de l’Okanagan.

Le comité a déterminé que le salaire du maire actuel devrait rester à son niveau actuel, car il se situe dans les cinq premières communautés comparables. Il est recommandé que les salaires des conseillers augmentent de 16 000,00 $ à 18 451,45 $ pour refléter la moyenne des communautés comparables.

Le comité a en outre déterminé que ces salaires seraient augmentés de 1,5 % par an, pour la durée du mandat 2022-2026, afin de refléter l’inflation.

D’autres recommandations incluent les membres du conseil qui se voient offrir un ensemble d’avantages sociaux à leurs frais et une allocation de téléphone portable / Internet de 50 $ par mois pour les conseillers et de 200 $ par mois pour le maire.

Le Conseil prendra une décision sur les recommandations lors de la réunion régulière du 6 septembre.

