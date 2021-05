Augmentation de plus de 300% des incidents antisémites ces derniers jours, a déclaré le ministre aux députés

Il y a eu une augmentation de plus de 300% des incidents antisémites signalés ces derniers jours, a déclaré un ministre du Cabinet aux députés.

Robert Jenrick, le secrétaire aux communautés, a également dénoncé une série d’attaques qui ont eu lieu au cours du week-end comme «des crimes racistes et extrêmement graves».

Il a déclaré aux Communes: «Personne ne pouvait manquer d’être consterné par les scènes honteuses d’abus antisémites dirigés contre des membres de la communauté juive au cours de la semaine dernière.

«À Chigwell, le rabbin Rafi Goodwin a été hospitalisé après avoir été attaqué à l’extérieur de sa synagogue. À Londres, des militants ont traversé Golders Green et Finchley, deux zones à forte population juive, criant apparemment des abus antisémites à travers un mégaphone.

«Ce sont des crimes intimidants, racistes et extrêmement graves.»

Il a également eu des mots forts pour la police, affirmant qu’il ne s’attendait jamais à voir dans les rues de Londres des personnes brandissant des pancartes «apparemment en toute impunité, disant« mort aux juifs »».

Il a déclaré que le ministre de l’Intérieur Priti Patel parlerait à la police pour s’assurer que des mesures puissent être prises le plus rapidement possible à l’avenir.

Il a également déclaré aux députés que la police entreprendrait des patrouilles supplémentaires dans les parties de Londres ciblées ce week-end.

«Nous devons nous assurer que c’est un pays dans lequel nos amis et voisins juifs se sentent en sécurité – et je suis sûr que toute la Chambre leur enverra aujourd’hui un message fort de soutien et de réconfort», a-t-il déclaré.

Le Community Security Trust «nous avait signalé cette semaine une forte augmentation des incidents antisémites, une augmentation de 320% en une semaine», a-t-il déclaré. Mais, a-t-il ajouté: « Cela augmentera probablement encore car il y a toujours un retard dans les rapports. »

Pour le parti travailliste, le secrétaire à l’Intérieur de l’ombre Nick Thomas-Symonds a déclaré: «Ce que nous avons vu et entendu sur les images des rues de Londres hier était un antisémitisme ignoble et une misogynie écœurante et menaçante.

«Ceux qui se livrent à ce comportement épouvantable et terrible devraient ressentir toute la force de la loi.»

Boris Johnson et Sir Keir Starmer ont tous deux dénoncé un incident au cours duquel des menaces ont apparemment été lancées par un convoi de véhicules traversant une communauté juive de Londres au cours du week-end.

M. Jenrick a confirmé que quatre arrestations ont été effectuées en relation avec cet incident, dans le nord de Londres.

Il a déclaré aux députés: «Beaucoup de jeunes Juifs britanniques découvrent pour la première fois que leurs amis ne comprennent pas l’antisémitisme, ne peuvent pas le reconnaître et ne se soucient pas de le propager.

Il a ajouté: «Ils ne sont pas responsables des actions d’un gouvernement à des milliers de kilomètres mais se sentent comme s’ils l’étaient. Voir leurs amis publier du contenu sur les réseaux sociaux qui glorifie le Hamas, une organisation terroriste illégale – une organisation dont la charte exige que tous les Juifs du monde soient tués.

Il a poursuivi: «Chaque fois que le virus de l’antisémitisme réintègre notre société, il se masque comme justice sociale, se vendant comme dire la vérité au pouvoir. Ce gouvernement prend des mesures énergiques pour l’extirper.