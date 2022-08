Augmentation de la consommation d’alcool liée à un risque de cancer plus élevé : étude

Les personnes qui augmentaient la quantité d’alcool qu’elles buvaient avaient également un risque accru de cancer, selon les résultats d’une vaste étude en Corée publiée mercredi dans JAMA Network Open.

L’étude a révélé que les personnes qui buvaient davantage avaient un risque plus élevé de tous les cancers, y compris les cancers liés à l’alcool, que le groupe qui ne modifiait pas ses habitudes de consommation.

Le risque a également augmenté pour les non-buveurs qui ont changé leurs habitudes et sont devenus des buveurs légers, modérés ou lourds.

“C’est un autre excellent exemple de la façon dont un changement de comportement pourrait réduire considérablement les décès par cancer”, a déclaré le Dr William Dahut, directeur scientifique de l’American Cancer Society, à CNN dans un e-mail. “Les résultats les plus frappants sont l’impact sur les décès par cancer des changements dans la consommation d’alcool. Les individus devraient être fortement informés qu’ils peuvent réduire considérablement leur risque de cancer si la consommation d’alcool est modérée.”

L’étude a examiné les données de plus de 4,5 millions de participants. Les participants à l’étude appartenaient au Service national d’assurance maladie coréen, étaient âgés de 40 ans et plus, avaient participé à un examen de santé national en 2009 et 2011 et disposaient de données sur leur consommation d’alcool.

“Dans cette vaste étude de cohorte qui a utilisé des mesures répétées de la consommation d’alcool, nous avons constaté que les personnes qui augmentaient leur consommation d’alcool, quel que soit leur niveau de consommation de base, avaient une incidence accrue de cancers liés à l’alcool et de tous les cancers par rapport à ceux qui maintenaient leur niveau actuel. de boire », ont écrit les auteurs de l’étude de l’hôpital universitaire national de Séoul. “L’arrêt n’était pas associé à une incidence plus faible de cancers liés à l’alcool, mais si l’abstinence était maintenue au fil du temps, l’incidence des cancers liés à l’alcool et de tous les cancers avait tendance à diminuer.”

Chez ceux qui buvaient davantage parce qu’ils ne buvaient plus, les chercheurs ont constaté une incidence élevée de cancers de l’estomac, du foie, de la vésicule biliaire et du poumon, de myélome multiple et de leucémie.

Ils ont également constaté qu’il existait une association entre la diminution du risque de cancer lié à l’alcool et de tous les cancers et la réduction de la consommation excessive d’alcool à des niveaux de consommation modérés ou légers.

Bien que l’étude présente des atouts clés, tels que la taille de la cohorte et le grand nombre de cas, elle présente également certaines limites, selon un éditorial d’accompagnement d’experts de l’Institut national du cancer.

Premièrement, les deux évaluations de la consommation d’alcool ont eu lieu à deux ans d’intervalle avec un suivi maximal de sept ans et les auteurs n’avaient pas de détails sur la consommation d’alcool des participants plus tôt dans la vie, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas examiner les changements à long terme.

Il manquait également d’informations sur d’autres comportements sains qui auraient pu se produire parallèlement à la réduction de la consommation d’alcool, de sorte que les changements de risque ne peuvent pas être attribués uniquement à la consommation d’alcool.

Il n’y a pas non plus eu de discussion sur les bouffées vasomotrices induites par l’alcool et sur une déficience héréditaire d’une enzyme impliquée dans la dégradation de l’alcool, qui sont courantes dans les populations d’Asie de l’Est. Les auteurs de l’éditorial ont déclaré que des recherches supplémentaires sur d’autres groupes raciaux et ethniques sont nécessaires.

Malgré les limites, les auteurs éditoriaux ont déclaré que la recherche fournit “de nouvelles découvertes importantes sur le rôle potentiel des changements dans la consommation d’alcool dans le risque de cancer”, et suggèrent que de futures études suivent son exemple et examinent l’association dans d’autres populations et en utilisant des intervalles plus longs entre les évaluations. .

L’American Cancer Society qualifie la consommation d’alcool de “l’un des plus importants facteurs de risque évitables de cancer, avec le tabagisme et l’excès de poids”.

L’organisation affirme que la consommation d’alcool représente environ 6% de tous les cancers et 4% de tous les décès par cancer aux États-Unis.

Selon l’ACS et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, la consommation d’alcool peut augmenter le risque de six types de cancer : bouche et gorge, larynx, œsophage, côlon et rectum, foie et sein chez les femmes.

ACS indique également que la consommation d’alcool augmente probablement le risque de cancer de l’estomac et quelques autres.

“Pour chacun de ces cancers, plus vous buvez d’alcool, plus votre risque de cancer est élevé”, déclare ACS. “Mais pour certains types de cancer, notamment le cancer du sein, la consommation même de petites quantités d’alcool peut augmenter le risque.”

“Je pense qu’il est très important que les gens réalisent qu’une forte consommation d’alcool peut augmenter considérablement le risque de cancer”, a déclaré Dahut. “Malheureusement, bien que ce ne soit pas une nouvelle découverte, cette information serait très surprenante pour beaucoup. Il est impératif que les médecins informent les patients de ce risque et fournissent tous les outils nécessaires pour aider les patients à modifier ce comportement.”