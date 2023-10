Suite à l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie aux États-Unis, les cas d’abcès cérébral chez les enfants de moins de 18 ans ont atteint de nouveaux sommets, selon une paire de Rapports du CDC sorti plus tôt dans l’année.

Décembre 2022 a vu un pic de 102 cas à travers le pays. Depuis lors, les cas ont de nouveau diminué, mais sont restés au-dessus du maximum de référence de 61 cas par mois, jusqu’en mars 2023 inclus.

Ces abcès font généralement suite à une infection respiratoire – y compris le COVID-19la grippe ou la sinusite – soulignant l’importance que les enfants restent à jour dans leurs vaccinations, a déclaré le CDC.

Les abcès cérébraux – même à ces chiffres élevés – sont relativement rares, mais ils sont également très dangereux. Il s’agit d’une infection dans votre cerveau causée par bactéries ou des champignons qui pénètrent dans le cerveau, généralement soit par la circulation sanguine à la suite d’une infection dans une autre partie du corps, comme une pneumonie, soit par une infection de la tête, comme les oreilles, les dents ou les sinus.

Ces poches remplies de pus peuvent exercer une pression sur les tissus cérébraux qui les entourent et même couper la circulation sanguine. Les abcès peuvent provoquer des lésions cérébrales et, dans les cas graves, être mortels. Ils doivent donc être traités assez rapidement avec des antibiotiques et, dans certains cas, par une intervention chirurgicale.

Selon un rapport de juin dirigé par l’épidémiologiste Emma Accorsi du CDC, il y a eu 34 cas par mois d’abcès cérébral comme valeur médiane de base de 2016 à 2019, sur la base des données d’hospitalisation. Pendant cette période, le maximum de référence était de 61 cas par mois.

Ensuite, la pandémie mondiale de COVID-19 a frappé le monde en mars 2020, et les pays du monde entier ont commencé à introduire des mesures pour tenter de réduire la propagation de l’infection, notamment le port de masques, l’utilisation de respirateurs pour réduire la transmission par aérosols et le confinement, dans lequel des régions entières ont été confinés chez eux pour réduire les contacts de personne à personne.

Au cours des mois suivants, de nombreuses maladies ont diminué. Les cas de grippe, par exemple, a chuté de façon spectaculairetout comme le virus respiratoire syncytial (VRS) cas. Il semble que des cas d’abcès cérébral provoqués par Streptocoque en étaient un autre. Cette bactérie est couramment trouvée dans patients atteints du VRS ou grippe.

À partir de mai 2020, les cas mensuels sont tombés bien en dessous du niveau de référence et sont restés ainsi jusqu’en mai 2021, a rapporté le CDC. Après cela, cependant, les cas ont commencé à grimper jusqu’à atteindre des chiffres nettement supérieurs à ceux recensés avant la pandémie.

« Bien qu’une certaine variabilité ait été observée entre les régions du US Census Bureau, les tendances générales étaient généralement similaires : un nombre de cas constamment faible après le début de la pandémie, puis une période d’augmentation commençant au milieu ou à la fin de 2021, suivie d’un pic important au cours de l’hiver 2022. –2023,” Accorsi et son équipe expliqués.

Les cas d’abcès cérébral chez les enfants sont reconnus comme une complication grave des infections respiratoires virales chez les enfants. Suite à l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie en 2022, les virus respiratoires ont augmenté dans le monde entier. En particulier, les cas de grippe et de VRS ont atteint de nouveaux sommets, rejoignant le COVID-19 dans un phénomène connu sous le nom de « tripledémie ».

Selon l’expert en maladies infectieuses Christopher Gill de l’Université de Boston, la cause en est une sorte d’effet rebond dû aux faibles taux d’infection au plus fort des restrictions pandémiques.

“En raison des restrictions liées au COVID-19, nous avons constaté au cours des dernières années une baisse importante de l’incidence et de l’impact du VRS et de la grippe. C’était une bonne chose, mais cela signifiait également que la population n’acquérait PAS autant d’immunité collective contre ces autres virus. ,” il a dit en décembre 2022.

“Dans le même temps, des nourrissons continuaient de naître et de s’ajouter à la population d’individus sensibles. Le résultat était un peu comme si l’on remontait trop fort le ressort d’une horloge, car le rebond est maintenant beaucoup plus sévère que dans les années typiques. Bien que cela soit un peu une simplification d’un processus très complexe, notre meilleure hypothèse est que nous sommes maintenant au milieu d’un rebond de la transmission virale à l’échelle planétaire.

Après ce record de 102 cas en décembre dernier, soit plus du triple de la médiane de base, les cas d’abcès cérébral pédiatrique ont commencé à diminuer. Cependant, ils sont restés au-dessus du maximum de référence de 61 cas mensuels jusqu’en mars 2023. Les données après cette date n’ont pas été incluses dans le rapport.

Bien que le rapport ne fasse aucune spéculation sur la cause de l’augmentation des cas, un deuxième rapport, également publié en juin, a spécifiquement examiné les cas au Nevada et a établi une corrélation provisoire. Les chercheurs, dirigés par Jessica Penney du CDC, ont suggéré qu’il pourrait y avoir un lien entre l’augmentation des cas d’abcès cérébral et la levée des masques obligatoires dans cet État en février 2022.

Les cas restent rares, même au pic de décembre 2022, mais le CDC continuera de surveiller le phénomène et suggérera aux médecins de rester vigilants quant aux signes d’abcès cérébral chez les enfants présentant des symptômes respiratoires.

“Le CDC continue de suivre les tendances des infections intracrâniennes pédiatriques” Accorsi et son équipe ont déclaré“et recommande que toutes les personnes âgées de ≤ 18 ans restent à jour avec les vaccinations recommandées, y compris contre la grippe et le COVID-19.”

Il n’existe actuellement aucun vaccin contre le RSV disponible pour les personnes de moins de 60 ans. Mais vous pouvez vous familiariser avec les symptômes de l’abcès cérébral sur le site Web de Johns Hopkins Medicine.

Une version antérieure de cet article a été publiée en juin 2023.