Augmentation alarmante des décès liés à la «drogue zombie» en Amérique alors que la Maison Blanche révèle son plan d’action | Nouvelles américaines

De nouveaux chiffres montrent une augmentation choquante des décès dans les rues des États-Unis liés à une drogue qui pourrit la peau de ceux qui l’utilisent.

La xylazine, souvent appelée Tranq ou la drogue zombie, s’est propagée à travers Amérique à une vitesse si alarmante que la Maison Blanche vient de publier un nouveau plan d’action en six points pour faire face à la crise.

La drogue, un tranquillisant pour animaux, est de plus en plus mélangée ou « coupée » par les trafiquants de drogue dans des réserves de fentanyl qui lui-même tue déjà plus de 100 000 Américains chaque année.

Selon les données les plus récentes de 20 États américains et du district de Columbia, le pourcentage mensuel de décès associés au fentanyl où la xylazine a été détectée est passé de 2,9 % à 10,9 %, soit un bond de 276 %.

Révélant les nouveaux chiffres et annonçant le plan d’action, le Dr Raul Gupta, directeur de la politique nationale de contrôle des drogues à la Maison Blanche, a déclaré : « Cette administration reconnaît la grave menace que le fentanyl combiné à la xylazine représente pour notre nation ».

Les derniers chiffres sont frappants, choquants et suggèrent que le tranquillisant animal qui pourrit la peau est maintenant fermement établi sur le marché américain de la drogue.

Au cours des 12 mois se terminant en janvier, 109 000 Américains sont morts d’une surdose de drogue. Près de sept décès sur dix ont été attribués à des opioïdes synthétiques comme le fentanyl et un nombre croissant étaient liés à la xylazine.

La Drug Enforcement Agency (DEA) a saisi des mélanges xylazine-fentanyl dans 48 des 50 États américains. Et selon les laboratoires DEA, en 2022, 23 % de la poudre de fentanyl et 7 % des comprimés de fentanyl contenaient de la xylazine.

Expliquant l’ampleur de la crise, le Dr Gupta a déclaré: « En tant que médecin, je n’en ai jamais vu une aussi grave, à cette échelle… J’ai visité la clinique de soins des plaies du quartier de Kensington à Philadelphie, l’une des communautés les plus durement touchées du nation. »

Il a ajouté: « Donc, ce que je veux que tout le monde comprenne, c’est ceci: si nous pensions que le fentanyl était dangereux, le fentanyl combiné à la xylazine est encore plus mortel. »

Les rues de Philadelphie

En mars, Sky News a révélé l’ampleur de la crise de la xylazine dans la ville nord-est de Philadelphieoù le cocktail de drogue est apparu pour la première fois, avec un rapport qui a révélé le véritable coût de l’évolution du défi de la drogue aux États-Unis.

Bloc après bloc dans le district de Kensington, nous avons vu des personnes souffrant de dépendance qui constataient de plus en plus que leur approvisionnement en opioïdes était coupé par des revendeurs de xylazine.

Nous avons vu les plaies ouvertes, la peau pourrie et les travailleurs de proximité bénévoles dépassés par l’ampleur du défi.

S’adressant à Sky News quatre mois après notre visite, l’un des volontaires que nous avons rencontrés a déclaré que la situation était maintenant bien pire.

« Les hôpitaux ne peuvent pas garder les patients à l’aise – à cause de leur dépendance – pour les garder assez longtemps pour maîtriser les blessures », m’a dit Ronnie Kaiser.

Lorsque les blessures causées par la xylazine atteignent un certain stade, l’utilisateur peut soit se faire admettre à l’hôpital, soit être transporté à l’hôpital. Mais leur envie d’un autre «coup» sera souvent plus grande que la reconnaissance que les blessures doivent être soignées. C’est un cercle vicieux et cruel de dépendance.

« Il y a toujours de nouvelles personnes et malheureusement certaines que nous voyons depuis des années et, bien sûr, il y en a qui sont décédées. » dit Ronnie.

Le plan en six points de la Maison Blanche

Selon Neera Tanden, conseillère en politique intérieure à la Maison Blanche, le nouveau plan en six points vise à : « élargir de manière agressive l’accès à la prévention, à la réduction des méfaits, au traitement et à l’aide au rétablissement pour les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances. Et [take] des actions audacieuses pour perturber l’approvisionnement en drogues illicites, en particulier le fentanyl qui nuit aux communautés ou à tout le pays. »

Le plan, publié mardi, se concentre sur six piliers d’action : les tests, la collecte de données, la prévention fondée sur des données probantes, la réduction des risques/traitement, la réduction de l’offre, la programmation (catégorisation de la drogue) et la recherche.

Le directeur de la politique antidrogue de la Maison Blanche, le Dr Gupta, a déclaré: « Nous appelons le Congrès à financer intégralement la demande de budget historique de 46,1 milliards de dollars (35,7 milliards de livres sterling) du président Biden pour les programmes nationaux de contrôle des drogues, y compris un financement clé pour lutter contre le fentanyl illicite et les menaces émergentes comme xylazine. »

La réaction dans la rue

Ronnie, qui dirige l’organisation caritative Angels in Motion basée à Philadelphie, s’est félicitée du fait que le gouvernement fédéral reconnaisse enfin l’ampleur de la crise.

« Peut-être que la prise de conscience est là maintenant. C’est bien que des solutions soient envisagées », a-t-elle déclaré.

Mais elle s’est interrogée sur les aspects pratiques des propositions : « Des bandelettes de test ? Pourquoi ? Pensent-ils que le revendeur prendra le sac [of drugs] de retour s’il s’avère positif ?! »

« Nous avons besoin de plus d’aide pour la prévention, la réduction des méfaits, la réadaptation et les maisons de rétablissement – cela devrait être la solution absolue maintenant! » dit-elle.

« Ceux d’entre nous sur le terrain savent que ce sont les choses nécessaires. Malheureusement, je pense que le financement va à certaines personnes, pas tellement aux bottes sur le terrain. »

Elle a souligné l’éternel problème américain de l’assurance médicale et des installations médicales «à but lucratif». Même ceux qui vivent dans la rue et qui souffrent de dépendance doivent naviguer dans le système de santé complexe du pays s’ils veulent avoir une réelle chance de guérison.

« Nous avons besoin de cures de désintoxication fédérales, de maisons de récupération fédérales, de la possibilité de séjours plus longs en cure de désintoxication et certainement de toutes les assurances pour être acceptées dans toutes les cures de désintoxication », a-t-elle déclaré.

« C’est ce dont nous avons besoin pour que toutes les places » à but lucratif « disparaissent. Il y a des maisons de redressement qui sont si mauvaises – qui jettent les gens parce qu’ils ne trouvent pas d’emploi pour payer assez rapidement. »

Trop tard pour l’Amérique

En février, le chef de la prévention de la consommation de substances et de la réduction des méfaits de Philadelphie, le Dr Andrew Best, a averti que les villes américaines devraient se préparer à la xylazine et a appelé le gouvernement fédéral à faire plus.

« Pour le moment, aucun financement d’État ou fédéral n’est disponible », a-t-il déclaré à Sky News. « Je ne veux pas que cela se répande dans d’autres villes. »

Les nouvelles données montrent qu’il est trop tard, et en mai, le le premier décès au Royaume-Uni lié à la xylaxine a été annoncé.

L’administration Biden a également annoncé son intention de perturber l’approvisionnement en fentanyl et en xylazine dans le pays. Les produits précurseurs proviennent de Chine et sont pour la plupart transformés en comprimés ou en poudre par des cartels au Mexique comme Sky News l’a exposé plus tôt cette année.

La crainte maintenant, étant donné l’offre toujours croissante de fentanyl frelaté à la xylazine, est qu’il s’infiltre dans d’autres secteurs de la société.

En mai, Sky News a vu comment les communautés de petites villes étaient aux prises avec des surdoses accidentelles de fentanyl par les enfants dans les écoles