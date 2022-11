Augie Christiansen et Princeton bloquent Gênes-Kingston – Shaw Local

PRINCETON – Les yeux d’Augie Christiansen de Princeton se sont illuminés lorsqu’il a vu le jeu se développer à la fin du quatrième quart lors du match éliminatoire de classe 3A de samedi avec Genoa-Kingston.

Il a tracé un bloc dévastateur sur un Traven Atterberry de Gênes-Kingston pour ouvrir la voie au quart-arrière des Tigres Teegan Davis sur une course de touché de 17 verges avec 4:56 à jouer. Le score a mis les Tigers devant 19-2 sur la voie d’une victoire 26-2 au deuxième tour.

“Je savais que ça allait être comme ça. Nous l’avons pratiqué toute la semaine et j’attendais d’avoir ce bloc », a déclaré Christiansen. “J’ai vu ce gamin se retourner et me regarder dans les yeux et je me suis dit : ‘Oui, il se fait frapper.’ J’ai montré mes mains. Tout était parfaitement légal. Je ne voulais pas de drapeau. C’était fini à partir de là.

Le quart-arrière de Princeton Teegan Davis (2) utilise un bloc d’Augie Christiansen sur Traven Atterberry de Gênes-Kingston pour un touché de 17 verges à la fin du quatrième quart lors de la victoire 26-2 des Tigers samedi à Bryant Field. (Mike Vaughn)

C’était exactement ce dont les Tigers avaient besoin dans un match où ils avaient du mal à prendre soin du ballon, retournant le ballon quatre fois et voyant un claquement élevé qui a conduit à une sécurité pour les Cogs, seul score du match.

“Nous n’avons pas joué notre meilleur match. Quels sept, huit échappés, quelque chose comme ça. Mais nous avons dit à nos enfants une vraie marque d’homme, vous êtes renversé, vous vous relevez et continuez à vous battre. Et c’est ce que nos enfants ont fait », a déclaré l’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson.

« Les erreurs d’exécution ont parfois eu raison de nous. Mais nos enfants jouent avec beaucoup de cœur, beaucoup de courage. Pour eux, continuer à se battre comme ils l’ont fait, cela montre simplement la résilience de nos enfants.

Les Tigers se sont améliorés à 11-0 pour la deuxième fois seulement de l’histoire de l’école, remportant un match revanche contre IC Catholic, classé n ° 1 par l’État, lors des quarts de finale 3A de la semaine prochaine à Bryant Field. Les Knights ont gagné 35-14 à Stillman Valley samedi.

“C’est génial. C’est pour cela que nous avons travaillé si dur, toute l’année. Je suis heureux d’avoir une autre occasion de mener une autre bataille et d’avoir une autre semaine avec nos enfants », a déclaré Pearson.

Augie Christiansen (15) soulève le quart-arrière de Princeton Teegan Davis (2) après avoir marqué un touché de 17 verges en fin de match pour mettre la touche finale à la victoire 26-2 des Tigers sur Genoa-Kingston samedi au Bryant Field. (Mike Vaughn)

Christiansen a déclaré que ce n’était que la prochaine étape pour ce que les Tigers espèrent les mener à Champaign pour la finale de l’État.

«Toujours pas encore au but final. Nous avons un long chemin à parcourir. Nous allons avoir un dur la semaine prochaine. Je dois juste m’entraîner dur cette semaine et être prêt à me battre à nouveau.

Alors que l’attaque des Tigers a craché par moments, c’est la défense de Princeton qui a brillé. Il a maintenu les Cogs à moins-2 verges d’attaque au quatrième quart et 83 verges nettes, toutes au sol, dans le match.

Ce fut l’une des rares fois de la saison où le jeu de course des Cogs s’est arrêté.

«Ils sont gros, physiques sur la ligne. Je n’ai pas pu obtenir une vraie poussée pour eux. Et ils ont sécurisé les tacles. Ils ont fait leur travail », a déclaré l’entraîneur de GK, Cam Davekos. “Tout le mérite leur revient. Ce n’était tout simplement pas notre jour aujourd’hui.

«Nous savions que Gênes allait entrer et essayer d’établir un jeu au sol. Je pensais que nous avions un excellent plan de match cette semaine. Je pense que nos enfants ont très bien exécuté », a déclaré Pearson. “Lorsque vous obtenez un jeu blanc, défensivementdans un deuxième tour des séries éliminatoires, vous ne pouvez honnêtement pas en demander plus.

Il y avait peu de terrain gagné par les deux équipes alors que les défenses des deux équipes se sont verrouillées tôt pour une bataille sans but au premier quart.

Les Tigers ont finalement percé au début du deuxième quart sur un coup furtif de 1 mètre de Davis, plafonnant un entraînement de 14 jeux et 75 verges avec son attaque pressée. Carlos Benavidez a ajouté le PAT pour placer les Tigers au sommet 7-0 avec 10:06 avant la mi-temps.

Alors que l’offensive des Cogs n’a pas réussi à marquer, sa défense a mis deux points au tableau avec une sécurité avec 3:16 à faire au deuxième quart. Christiansen a récupéré un snap haut dans la zone des buts et a été envahi par Nolan Perry de GK pour la sécurité.

Contraints d’envoyer le ballon aux Cogs, la défense des Tigres a de nouveau été sollicitée.

Pearson a pris un temps mort pour arrêter le chronomètre sur le troisième essai des Cogs et GK a retourné le ballon sur les essais avec une passe incomplète.

Les Tigers ont pris le relais par eux-mêmes 36 et cinq jeux plus tard, Davis s’est connecté sur une passe d’écran à Noah LaPorte pour une frappe de TD de 21 verges. Princeton a été bourré sur une course de conversion, mais a pris une avance de 13-2 à la mi-temps.

L’attaque Gênes-Kingston a continué à ne pas aller beaucoup plus loin en seconde période, n’atteignant qu’une seule fois jusqu’au Princeton 47. Elle a été forcée de passer dans ses deux dernières possessions, ce qui a entraîné six passes incomplètes et deux sacs du quart-arrière.

“Nous savions que les mettre derrière les bâtons et les forcer à passer au second plan ce qu’ils voulaient faire allait être un énorme avantage pour nous”, a déclaré Pearson. “Heureusement, notre défense l’a fait et les a forcés à mettre le ballon en l’air, ce qu’ils ne font pas normalement.”

Christiansen a mis la touche finale à la victoire du Tiger avec un touché de huit verges avec 1:25 à faire.

Princeton a totalisé 304 verges nettes d’attaque avec Christiansen en tête du jeu au sol avec 146 verges en 26 courses. Davis a complété 4 passes sur 7 pour 61 verges.

Christiansen a déclaré que les Tigers devaient avoir la mémoire courte pour surmonter leurs difficultés à prendre soin du ballon.

«Nous n’avions qu’à passer au jeu suivant. Ce qui est arrivé arrive. Vous ne pouvez rien y faire », a-t-il déclaré. «Je dois juste continuer à me brancher. Faut oublier le passé. Continuez à porter le ballon, continuez à courir fort et continuez à descendre la pente. C’est comme ça qu’on a gagné le match. »

Les Cogs se retirent à 8-3, mettant fin à une belle saison avec leur septième apparition consécutive en séries éliminatoires.

« Les enfants ont joué dur. A donné un effort presque parfait. Je ne pouvais tout simplement pas le ranger », a déclaré Davekos. “Ces enfants ont mis leur sang, leur sueur et leurs larmes dans la saison et je ne pouvais pas en demander plus. L’un des meilleurs groupes que nous ayons vu passer ici.