Augie Christiansen de Princeton à IC Catholic: “Allez le gagner!”

Augie Christiansen, senior de Princeton, a eu trois mots pour les joueurs catholiques de l’IC après la défaite 27-20 en quart de finale 3A en prolongation de samedi contre les Knights au Bryant Field de Princeton.

“Je leur ai dit:” Allez-y, gagnez “”, a-t-il déclaré. « Je ne voudrais perdre contre personne d’autre que les champions d’État. Alors, j’ai dit à chacun d’entre eux, ‘Allez le gagner.’ Si nous descendons, je veux descendre vers les champions.

Le porteur de ballon / secondeur des Tigres, dont la tentative de PAT bloquée par les Chevaliers a envoyé le match en prolongation, a apprécié la démonstration d’esprit sportif des Chevaliers après le match, de nombreux Chevaliers félicitant et consolant leurs homologues pour un match bien joué.

«Ils ont été super respectueux après le match. Ils le sont. Tout le monde ici parle en quelque sorte: “Oh, ils sont chippy”. C’est du foot. C’est censé être chippy », a-t-il dit.

Le but des Tigres écourté

Princeton a atteint la plupart de ses objectifs cette saison – répéter en tant que champion de la conférence Three Rivers East pour la cinquième année consécutive, remporter toutes ses maisons et terminer la saison régulière sans défaite.

Les Tigers ont remporté leurs deux premiers matchs éliminatoires, mais ont vu leur objectif ultime de jouer pour un championnat d’État échouer avec la défaite déchirante de samedi en prolongation.

« Évidemment, notre objectif était de jouer après Thanksgiving. J’ai vraiment senti que le vainqueur de ce jeu n’allait pas avoir cette opportunité. Malheureusement, nous n’avons pas réussi », a déclaré l’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson. « Je ne peux tout simplement pas en dire assez sur nos aînés. Juste le leadership qu’ils ont fourni à notre programme. L’exemple qu’ils ont donné à nos jeunes enfants. Ils vont beaucoup me manquer. »

Dernière danse

Le coordinateur défensif de Princeton, Dave Moore, a quitté le terrain pour la dernière fois après la défaite de samedi.

Moore a eu une longue carrière couronnée de succès, à la fois en tant qu’assistant et entraîneur-chef. Il a servi sous Ken Bourquin, qui allait devenir son futur beau-père, à Manlius/Tampico et Bureau Valley. Il est ensuite devenu entraîneur-chef de BV, menant le Storm au championnat d’État 3A en 2005 et une séquence de 26 victoires consécutives jusqu’en demi-finale en 2006.

Il a quitté BV pour devenir entraîneur-chef à Princeton, entraîneur de 2008 à 2011. L’ancien gridder de Dunlap High School est retourné à BV en tant qu’assistant pour revenir sur ses pas et devenir assistant à Princeton.

Quart de finale haie

La défaite contre IC Catholic était la troisième consécutive de Princeton contre les Knights en quart de finale, la deuxième à domicile.

Les Knights ont battu les Tigers 31-7 il y a un an à Elmhurst et ont infligé à une autre équipe invaincue de Princeton une défaite 37-12 en 2015 à Princeton.

En six apparitions, Princeton n’a jamais perdu un quart de finale face à une autre équipe. Les Tigers ont battu Rock Island Alleman 27-14 en route vers une deuxième place d’État en 1989, ont battu Rochester 48-21 en 2002 et ont battu Paxton-Buckley-Loda 38-12 en 2019, tous à domicile.

IC Catholic a le numéro de Bureau County dans les séries éliminatoires. Les Knights ont maintenant une fiche de 5-0 contre les équipes du comté de Bureau, dont une victoire de 32-27 au premier tour à Hall en 2005 et une victoire de 41-8 en quart de finale à domicile contre Bureau Valley en 2008.

Teegan Davis de Princeton est limogé par Giovanni Ortiz (34 ans) de IC Catholic lors du match quart de finale de classe 3A le samedi 12 novembre 2022 à Princeton. Les Knights ont éliminé les Tigers en seconde période et en prolongation. (Scott Anderson/)

La défense des chevaliers est forte

Après avoir cédé 20 points en première mi-temps, la défense catholique de l’IC a blanchi Princeton en seconde mi-temps et en prolongation, permettant aux Knights de se rallier pour la victoire 27-20.

«La ligne défensive a fait un deuxième travail cette seconde mi-temps. Nous savions que ça allait être gagné d’avance et ils ont fait leur travail. Un bon travail », a déclaré l’entraîneur défensif des Knights, Roger Kelley.

Revanche avec Byron

IC Catholic obtiendra sa revanche contre Byron, qui a surpris les Knights avec une défaite de 15-14 en demi-finale l’an dernier.

Kelley a déclaré que les Knights n’avaient qu’à se soucier de ce qu’ils faisaient et à s’occuper de leur propre jeu.

« C’est IC. Premier CI. Nous allons prendre soin de nous », a-t-il déclaré. “Nous allons grandir et nous améliorer.”