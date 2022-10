Auger-Aliassime remporte son 3e titre consécutif sur le circuit ATP en battant Holger Rune en finale suisse

Felix Auger-Aliassime, de Montréal, a battu le Danois Holger Rune 6-3, 7-5 lors de la finale des Swiss Indoors dimanche pour son troisième titre consécutif sur le circuit ATP.

Auger-Aliassime, troisième tête de série du tournoi de Bâle, en Suisse, et neuvième au monde, a lancé 11 as et remporté 78% de ses points de premier service.

Il a également sauvé les trois occasions de balle de break de Rune tout en convertissant sur deux de ses cinq opportunités. Le natif de Montréal a disputé les cinq matches du tournoi de Bâle sans abandonner un seul point de break et n’a perdu qu’un seul set.

“Ça a été une semaine incroyable”, a déclaré Auger-Aliassime après le match. “Encore une fois en finale, ne pas être breaké de toute la semaine. [It’s been] une longue année, une longue série de victoires, et ce n’est pas fini. J’espère donc pouvoir continuer, mais en ce moment je ressens toutes les bonnes émotions qui accompagnent la victoire d’un tournoi. C’est incroyable.”

Auger-Aliassime a battu le numéro un mondial Carlos Alcaraz en deux sets lors de la demi-finale de samedi pour se qualifier.

Le Canadien de 22 ans est entré dans le tournoi après avoir remporté l’Open de Florence et l’Open d’Europe lors de semaines consécutives. Il en est maintenant à quatre titres pour sa carrière et sur l’année, après avoir remporté l’Open de Rotterdam en février.

Auger-Aliassime a amélioré son record de carrière en finale à 4-9 avec les quatre titres remportés cette année lors d’épreuves intérieures sur terrain dur.

Il partage le même anniversaire le 8 août avec le grand Suisse Roger Federer qui avait l’intention de revenir au tournoi lors de l’événement de sa ville natale. Federer a annoncé sa retraite le mois dernier à 41 ans en raison de blessures persistantes au genou.

“En fait, j’ai pensé à lui ce matin et j’ai pensé à quel point ce serait cool si je gagnais ici, où il a gagné 10 fois”, a déclaré Auger-Aliassime à propos de Federer.

Shapovalov commet 6 doubles fautes

En Autriche, Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, n’a pas réussi à remporter son premier titre de l’année en perdant 6-4, 3-6, 2-6 face à Daniil Medvedev lors de la finale de l’Open de Vienne.

Shapovalov a remporté 78% de ses points de premier service et a cassé sur trois de ses neuf occasions. Le joueur de 23 ans a également tiré six as mais a commis six doubles fautes dans la défaite.

Medvedev, tête de série du tournoi et n ° 4 mondial, a converti cinq de ses 11 chances de balle de break tout en remportant 72% de ses points de premier service.

En entrant dans le match, Medvedev n’avait pas cédé de balle de break lors de l’événement alors que Shapovalov n’en avait cédé que deux sur quatre matches.

Le Canadien a maintenant une fiche de 2-4 contre Medvedev dans les matchs en carrière. Shapovalov a battu Medvedev les deux premières fois qu’ils ont joué, mais a depuis perdu quatre matchs de suite.

C’est la deuxième place de Shapovalov dans le mois. Il est tombé face à Yoshihito Nishioka à l’Open de Corée le 2 octobre.

Malgré la défaite de dimanche, Shapovalov devrait grimper de trois places au 16e rang du classement ATP.