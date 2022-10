Auger-Aliassime remporte la finale de l’Open d’Europe pour les titres consécutifs de l’ATP Tour

Le Canadien Felix Auger-Aliassime a battu Sebastian Korda des États-Unis 6-3, 6-4 pour remporter sa deuxième victoire consécutive sur le circuit ATP à l’Open d’Europe dimanche.

Le natif de Montréal a frappé sept as, dont cinq dans le premier set, et a remporté 85% de ses points de premier service dans le match d’une heure et 25 minutes.

Auger-Aliassime, 22 ans, a sauvé deux des quatre occasions de balle de break de Korda tout en convertissant sur ses deux occasions.

Le Canadien, qui est le numéro 10 mondial, est entré dans le tournoi après avoir remporté le titre à l’Open de Florence dimanche dernier.

Il a maintenant jusqu’à trois titres ATP Tour pour sa carrière, après avoir également remporté l’Open de Rotterdam en février.