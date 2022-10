Auger-Aliassime du Canada devance Rune pour un troisième titre consécutif sur le circuit ATP

Le Canadien Felix Auger-Aliassime a battu le Danois Holger Rune 6-3, 7-5 lors de la finale des Swiss Indoors dimanche pour son troisième titre consécutif sur le circuit ATP.

Auger-Aliassime, troisième tête de série du tournoi et neuvième au monde, a tiré 11 as et remporté 78% de ses points de premier service.

Il a également sauvé les trois occasions de balle de break de Rune tout en convertissant sur deux de ses cinq opportunités.

Le natif de Montréal a disputé les cinq matchs du tournoi sans abandonner un seul point de bris et n’a perdu qu’un seul set.

Auger-Aliassime a battu le numéro un mondial Carlos Alcaraz en deux sets lors de la demi-finale de samedi pour se qualifier.

Le Canadien de 22 ans est entré dans le tournoi après avoir remporté l’Open de Florence et l’Open d’Europe lors de semaines consécutives. Il en est maintenant à quatre titres pour sa carrière et sur l’année, après avoir remporté l’Open de Rotterdam en février.