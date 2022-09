Auger-Aliassime bat Kecmanović pour envoyer le Canada en phase à élimination directe de la Coupe Davis

Felix Auger-Aliassime a battu Miomir Kecmanović de Serbie samedi pour garantir à l’équipe masculine de tennis du Canada une place dans la phase à élimination directe de la finale de la Coupe Davis.

Un jour après qu’Auger-Aliassime a battu Carlos Alcaraz, le nouveau joueur le mieux classé au monde, pour mener le Canada devant l’Espagne, le natif de Montréal a envoyé Kecmanović 6-3, 6-4.

La finale de la Coupe Davis aura lieu du 22 au 27 novembre à Malaga, en Espagne.

Le Canada a été battu 2-1 par la Serbie samedi après que Vasek Pospisil ait été contraint de se retirer du match de double en raison d’une blessure.

Mais la victoire d’Auger-Aliassime avait déjà donné au Canada le dernier point nécessaire pour garantir une place parmi les deux premiers du groupe B.

REGARDER | Auger-Aliassime bat Kecmanović en deux sets en Coupe Davis :

Les chances du Canada de se qualifier pour la phase à élimination directe semblaient fragiles plus tôt dans la journée lorsque Gabriel Diallo, 20 ans, a perdu contre Laslo Djere en deux sets lors de ses débuts en Coupe Davis.

À Glasgow, Botic van de Zandschulp et Tallon Griekspoor ont remporté leurs simples contre les Américains Taylor Fritz et Tommy Paul pour les Pays-Bas pour terminer en tête de leur groupe de la finale de la Coupe Davis.

Van de Zandschulp a réglé l’égalité en battant Fritz, le numéro 12 mondial, 6-4, 7-6 (3) après que Griekspoor a ouvert avec une victoire de 7-5, 7-6 (3) sur Paul.

Les Néerlandais avaient une avance inattaquable de 2-0, et Rajeev Ram et Jack Sock jouaient pour la fierté américaine en double contre Wesley Koolhof et Matwe Middelkoop.

Les États-Unis et les Pays-Bas étaient déjà assurés d’atteindre les quarts de finale avec deux victoires chacun dans le groupe D. En tant que vainqueur du groupe, les Néerlandais affronteront ensuite le deuxième du groupe C, soit l’Australie, soit l’Allemagne.

Les États-Unis affronteront le vainqueur du groupe A, très probablement l’Italie. Les Italiens jouent dimanche à Bologne contre la Suède.

Samedi également, la Croatie menait 2-0 contre l’Argentine pour sa deuxième victoire après avoir perdu son premier match contre l’Italie.

La France a battu la Belgique 2-1 dans le groupe C, où l’Australie et l’Allemagne étaient déjà assurées d’atteindre les huit derniers.

REGARDER | Diallo tombe face à Djere lors de ses débuts en Coupe Davis :

Dabrowski atteint la finale du double de l’Open de Chennai

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire brésilienne Luisa Stefani ont battu la paire composée de la Thaïlandaise Peangtarn Plipuech et de la Japonaise Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 lors de leur match de demi-finale en double de l’Open de Chennai, samedi à Pune, en Inde.

Le duo classé n ° 1 est maintenant prêt à affronter la paire géorgienne d’Anna Blinkova et Natela Dzalamidze lors de la finale de dimanche.

La native d’Ottawa et son partenaire n’ont pas encore perdu de match dans le tournoi, remportant leur match d’ouverture 6-4, 6-1 contre Despina Papamichail de Grèce et Katie Swan de Grande-Bretagne, puis éliminant Karman Thandi et Rutuja Bhosale d’Inde 6-0, 6-3 en quart de finale.

La Montréalaise Eugénie Bouchard et sa partenaire belge Yanina Wickmayer se sont inclinées face à Blinkova et Dzalamidze lors de la demi-finale de vendredi.