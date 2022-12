Audrina Patridge serait en couple avec le producteur de podcasts Jarod Einsohn – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Les collines étoile Audrina Patridge37 ans, serait en couple avec le producteur et l’acteur Jarod Einsohnselon Juste Jared. “Ils sortent tranquillement ensemble depuis l’été et sont inséparables depuis”, a déclaré la source du point de vente. “Tous leurs amis les aiment vraiment ensemble. Cela semble être une relation si facile et très amusante. Ils se font constamment rire. Fait intéressant, Jarod est également producteur du podcast d’Audrina, Était-ce réel ?, ce qui a probablement conduit à leur connexion.

Malgré la source confirmant la nouvelle romance, le Les choix L’auteur et Jarod sont apparemment devenus officiels sur Instagram le 18 octobre, avec une photo d’eux au champ de citrouilles. “Salut citrouille @audrinapatridge”, a-t-il légendé l’adorable cliché. Même Audrina s’est rendue dans la section des commentaires du message pour parler de son prétendu petit ami. “Haha, cette photo rapide de dernière minute que @samantharosewillson ou @chriswillson_ a eue en valait vraiment la peine ;)!”, A-t-elle écrit avec un emoji bisou et une citrouille.

Plus récemment, le 8 décembre, Jarod est allé sur Instagram pour partager une jolie photo de groupe de lui-même avec Verre Oignon étoile Kate Hudson, 43 ans et Audrina. “L’oignon de verre vient à vous !!!!! Ps-où est Juli ?”, a-t-il légendé la photo. Kate a même profité de la section des commentaires pour apparemment envoyer son amour au prétendu couple heureux en commentant une série de cœurs rouges. Dans le carrousel de photos, Audrina a également été photographiée essayant de se pencher pour un baiser sur la joue de Jarod dans un boomerang romantique.

Après avoir publié deux photos Instagram confirmant apparemment leur relation, de nombreux abonnés de Jarod et Audrina se sont rendus dans la section des commentaires pour s’extasier sur le nouveau couple. “D’accord, vous êtes trop mignons”, a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a répondu, “mignons !!”. Un commentateur semblait être un ami, car ils ont demandé à sortir bientôt avec le couple. « Ce dernier ! Ne mettez aucun effort dans geeze Jarod! Hot babe essayant de t’embrasser, pouvons-nous enfin tous nous accrocher bientôt? @audrinapatridge Faisons quelque chose de festif ! », a écrit l’ami.

La romance rapportée d’Audrina et Jarod survient quatre ans après le divorce de la beauté brune avec l’acteur Corey Bohan, 40 ans. L’ancien couple a été marié de 2016 jusqu’à leur divorce en 2018. Audrina et Corey ont accueilli leur fille, Kirra Max Bohan, 6 ans, la même année où ils se sont mariés. La star de télé-réalité a récemment publié un article à propos de sa petite fille le 30 août. « Ma petite Kirra grandit trop vite ! C’est la petite la plus douce, la plus gentille, la plus intelligente, la plus athlétique et la plus idiote du monde… elle illumine tout mon monde ! la maison est bien trop calme pendant qu’elle est à l’école !! Audrina a légendé la photo de la rentrée.

