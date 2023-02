Audrina Patridge partage un hommage émouvant après le décès de sa nièce Sadie Loza à 15 ans: “Nous vous aimons pour toujours”

Audrina Patridge pleure la perte de sa nièce Sadie Loza, décédée à l’âge de 15 ans.

La star de télé-réalité de 37 ans s’est rendue sur Instagram mardi pour partager un hommage émouvant à Sadie, qui était la fille de sa sœur Casey Loza.

“J’ai mal au cœur même d’écrire ça”, a écrit “The Hills” dans la légende de son message.

Elle a poursuivi : “Ma belle nièce est maintenant au paradis. Je sais que ce n’est pas un au revoir pour toujours, mais c’est le plus difficile de dire au revoir pour l’instant.”

“Tu vas nous manquer et nous chérirons chaque instant que nous avons passé avec toi. Repose en paix Say Say !! Nous t’aimons pour toujours et à jamais !”

La personnalité de la télévision a partagé un diaporama de photos mettant en vedette Sadie au fil des ans, dont plusieurs photos d’elle enfant, une photo de groupe de famille et une image de sa nièce adolescente.

Sur une photo, Patridge et Sadie rayonnaient en posant ensemble pour un selfie. Les deux ont été vus danser au mariage de Patridge dans une autre image. L’ancien de “Dancing with the Stars” a épousé Corey Bohan en novembre 2016, mais ils ont divorcé en 2018.

Le mannequin a également inclus une vidéo dans laquelle elle a été vue en train de sourire avec sa sœur et sa nièce, les bras autour des épaules. À la fin du clip, Loza a donné un bisou sur la joue à sa fille.

Le message de Patridge a rapidement été accueilli par des commentaires de soutien de la part de ses amis, dont plusieurs de ses co-stars de “The Hills: New Beginnings”.

“Tellement désolé pour ta perte Audrina. C’est déchirant. Je t’envoie de l’amour à toi et à ta famille”, a écrit Brody Jenner.

Kaitlynn Carter a commenté: “Oh mon Dieu, je suis tellement désolée de t’aimer”, avec un emoji au visage qui pleure.

“Omgggg ça me tue”, a écrit Kristin Cavallari.

“reposez-vous au paradis…”, a écrit Frankie Delgado dans les commentaires, accompagné d’émojis de mains en prière et d’un visage en larmes.

“Je suis tellement désolée pour votre perte”, a écrit Paris Hilton avec un emoji aux yeux larmoyants et un emoji au cœur brisé.

Mardi, Loza a annoncé la mort de Sadie avec une publication Instagram sincère qui présentait une photo récente de sa fille.

“Sadie Raine Loza a quitté cette Terre pour les cieux”, a écrit Loza dans la légende.

Elle a poursuivi: “Écrire ceci a été la chose la plus difficile que j’aie jamais eue à faire, ne connaissant pas les mots justes, je vous laisse avec ça, Sadie aimait me rappeler que la première loi de la thermodynamique alias (loi de la conservation de l’énergie) fonctionne dans toutes les sphères de la vie…..”L’énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle ne peut être changée que d’une forme à une autre”.”

“Transformation est un meilleur mot que mort. Son histoire sauvera d’innombrables vies, sa mémoire ne sera jamais oubliée. Repose en paix, brillante graine d’étoile. Tu es avec ton créateur. Tu vas beaucoup nous manquer. Je t’aime.”

Loza est apparu dans des épisodes de “The Hills” et “The Hills: New Beginnings”. Elle et son mari Kyle ont également été présentés dans la série télé-réalité VH1 2011 de Patridge “Audrina”.

Kyle, qui était le beau-père de Sadie, a rendu hommage au défunt adolescent sur Instagram mercredi.

“Petite fille, je garderai ta mémoire avec moi jusqu’à ce que je te revoie”, a-t-il écrit dans la légende, accompagnée d’une photo de Sadie.

“Je n’arrête pas de penser à toi. Je ne cesserai jamais de t’aimer et je ferais n’importe quoi pour rire avec toi une fois de plus. Tu étais mon premier amour. NSD.”

Il a signé l’hommage “Papa” accompagné d’un emoji cœur.

La cause du décès de Sadie n’a pas été révélée publiquement.

Sadie a célébré son 15e anniversaire moins de deux semaines avant sa mort. Loza a partagé une vidéo de sa fille tenant un gâteau et soufflant des bougies lors de sa fête d’anniversaire.

“Je ne peux pas croire que vous ayez 15 ans”, a-t-elle écrit. “c’est comme si les années s’étaient écoulées et que nous avions encore tellement d’aventures à vivre ! extraterrestres à sedona, portails, apprendre à conduire dans le désert hahah je t’aime tellement mon petit clone.”

Elle a poursuivi : “Tu es si belle, gentille, intelligente et drôle !! cet humour sec et britannique. Je suis si fière d’être ta mère et j’ai hâte de voir l’architecture folle de la civilisation ancienne que tu vas construire un jour. J’adore tu es tellement ma sadie raine.”