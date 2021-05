Audrina Patridge des Hills montre une silhouette incroyable en bikini jaune alors qu’elle frappe la plage avec sa fille Kirra, 4 ans

Audrina Patridge des collines a montré sa silhouette impressionnante dans un bikini jaune alors qu’elle était sur la plage avec sa jeune fille, Kirra.

Cela vient juste quelques jours avant MTV fera ses débuts The Hills: New Beginnings.

Audrina a montré sa silhouette impressionnante en frappant la plage[/caption]

La star de télé-réalité assommée dans un bikini jaune[/caption]

Audrina a passé du temps de qualité avec sa fille[/caption]

La femme de 36 ans a pris une charge et s’est amusée dans un complexe Disney à Hawaï, alors qu’elle a été aperçue avec son enfant de 4 ans.

Audrina a fait tourner les têtes en secouant un petit deux-pièces tout en profitant de la belle journée.

À un moment donné, Audrina, qui portait des lunettes de soleil, tenait sa seule main d’enfant alors que le petit regardait l’eau tout en portant un équipement de plongée en apnée.

Le duo mère-fille a passé du bon temps près de l’eau[/caption]

Elle a tenu la main de sa fille alors qu’ils marchaient le long de l’eau[/caption]

Le couple semblait profiter de leur journée à la plage ensemble[/caption]

Plus tard, le MTV l’étoile a été aperçue embrassant la petite Kirra et la portant au-dessus de l’eau.

Audrina partage Kirra avec son ex-mari Corey Bohan – l’ancien couple a accueilli leur fille en juin 2016.

La star de télé-réalité a demandé le divorce de son ex en septembre 2017, deux jours seulement après avoir obtenu une ordonnance de non-communication temporaire à son encontre.

Leur scission a été officiellement finalisée en novembre 2018.

Kirra est la fille unique d’Audrina[/caption]

Elle partage sa fille avec son ex-mari Corey[/caption]

Corey finirait par demander à Audrina une pension alimentaire pour enfants après avoir perdu son emploi, selon Us Weekly.

Il a affirmé qu’Audrina pouvait se permettre une pension alimentaire pour ses enfants parce qu’elle «possède également des biens immobiliers, est en mesure de financer un compte de retraite et a divers placements».

La mère d’un enfant se prépare maintenant au retour de Les collines, car le 10 mai, les fans verront enfin ce que leur groupe préféré de Los Angeles a fait depuis la fin de l’émission en 2010.

En plus d’Aurdrina, le Deuxième Saison sera également en vedette Spencer Pratt, Heidi Montag, Brody Jenner, Justin Brescia, Frankie Delgado, Whitney Port, Brandon Thomas Lee et Caroline D’Amore.

Audrina reviendra sur le petit écran lorsque The Hills: New Beginnings reviendra pour une deuxième saison[/caption]

Heidi et Spencer reviendront également à l’émission MTV[/caption]

La nouvelle saison comportera également une apparition de la star d’origine Kristin Cavallari, 34 ans.

Dans le bande-annonce de la saison à venir, Kristin a fait une apparition inattendue lorsqu’elle a été vue sortir d’une voiture avec des talons aiguilles élégants.

Lors de la lecture du clip, une voix off a été entendue qui est présumée être son ex-petit ami Brody.

«J’ai encore quelques rêves à réaliser», a-t-il été entendu dire alors que Kristin était montrée

«Pour être réunis», a-t-elle répondu alors que le duo faisait tinter leurs verres.

Kirstin fera une apparition dans la prochaine saison de The Hills: New Beginnings[/caption]





Kristin et Brody ont une longue histoire, car ils sont sortis ensemble quand elle avait 18 ans et ont eu une romance récurrente en 2006 lors de leur première fois à The Hills.

Brody a ensuite épousé Kaitlynn Carter, bien que le couple se soit séparé en août 2019.

Pendant ce temps, Kristin était mariée à Jay Cutler, 37 ans, de 2013 à 2020.

Kristin et Brody ont eu une histoire d’amour récurrente en 2006 lors de leur première fois à The Hills[/caption]