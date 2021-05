La star de THE Hills: New Beginnings, Audrina Patridge, a révélé qu’elle et l’acteur de Wonder Woman Chris Pine s’étaient séparés parce qu’il n’était pas intéressé par sa scène de «clubbing».

La femme de 36 ans a déclaré que «leur vie était complètement différente» et qu’ils ne pouvaient pas y arriver, bien qu’ils aient partagé un baiser intéressant qu’elle «n’oubliera jamais».

Getty

Audrina Patridge a révélé qu’elle avait eu une courte aventure avec l’acteur Chris Pine[/caption]

Tandis que Jennifer Lopez ramène les choses à 2004 avec une romance réconciliée avec Ben Affleck, Audrina la ramène à 2009 et raconte sa aventure avec Chris Pine.

Rejoindre en tant qu’invité sur le Podcast Hollywood Raw avec Dax Holt et Adam Glyn cette semaine, elle a été interrogée sur la «plus grande célébrité» avec laquelle elle est sortie.

La star de Wonder Woman 1984 a rapidement explosé dans son esprit.

L’acteur a joué le rôle de l’intérêt amoureux d’Anne Hathaway dans la suite de Princess Diaries de 2004 et de la flamme de Lindsay Lohan dans Just My Luck en 2006, qui a eu 15 ans mercredi, mais il est devenu une célébrité avec Star Trek en 2009.

Getty

Les deux se sont rencontrés aux ShoWest Awards 2009 à Las Vegas[/caption]

Getty

Elle a déclaré sur le podcast Hollywood Raw avec Dax Holt et Adam Glyn qu’il s’était présenté et lui avait donné son numéro.[/caption]

C’était à ce tournant de la vie de Chris quand il a rencontré et a commencé à sortir avec Audrina.

À propos de la façon dont les deux se sont rencontrés, elle a dit que son grand film, Star Trek, venait de sortir et qu’elle venait de terminer son film d’horreur Sorority Row, et qu’ils étaient tous les deux à Las Vegas pour les ShoWest Awards.

Audrina a révélé qu’elle traînait avec sa co-star Rumer Willis et le reste de sa distribution au TAO Las Vegas lorsqu’elle s’est approchée d’elle, « s’est présentée à moi et m’a donné son numéro. »

La star de télé-réalité a admis qu’elle n’avait aucune idée de qui il était, mais ses amis «me donnaient des coups de pied sous la table» et lui disaient avec enthousiasme que c’était Chris Pine.

Bien qu’elle ne sache pas grand-chose sur lui, elle a dit qu’elle savait qu’elle pensait qu’il était «sexy».

Getty

Elle ne savait pas qui il était à l’époque, mais ses camarades de casting de Sorority Row l’ont tous fait et lui ont tout dit sur lui.[/caption]

Getty

Chris est devenu une star avec son film Star Trek en 2009[/caption]

Les deux «ont traîné plus de quelques fois», mais la romance s’est éteinte alors qu’elle «tournait les collines tout le temps, et sa carrière décollait».

Audrina a dit «qu’il n’aimait pas tout le côté paparrazzi», qui était sa «vie» à l’époque.

La starlette était souvent «en boîte» et sortait pour être vue par des paparazis, ce qu’il n’aimait pas beaucoup.

« Donc, étant sur les collines, nos vies étaient complètement différentes, tellement opposées », a déclaré la mère de l’un.

Getty

Lui et Audrina sont sortis pendant un certain temps, mais leur « vie était complètement différente », et il n’était pas dans sa « discothèque »[/caption]

Polycopié

L’acteur de Star Trek était plus dans la « lecture de livres et de la musique jazz »[/caption]

Détaillant ce qui a conduit à leur séparation, elle a poursuivi: «Il était plus un vrai acteur et acteur de théâtre, aimait lire des livres et du jazz, n’aimait pas vraiment sortir dans les clubs ou quelque chose comme ça.

«Et, à ce moment-là de ma vie, c’était tout ce que je faisais, aller dans des clubs parce que nous filmions tout le temps et que nous étions avec des gens.

Bien que cela ne fonctionne pas, elle a jailli du fait que Chris, qui sort avec sa petite amie Annabelle Wallis depuis 2018, était un «gars sympa, très charmant et un gentleman».

Audrina, qui a également parlé de son récent baiser avec Brody Jenner et de la nouvelle saison de The Hills sur le podcast, a déclaré qu’elle et Chris ne s’étaient pas parlé ou ne s’étaient pas rencontrés depuis très longtemps.

Même si cela fait plus d’une décennie depuis qu’ils étaient ensemble, elle a dit qu’elle «n’oubliera jamais» un baiser particulier qu’ils ont partagé lors d’un dîner italien.

Getty

Il sort maintenant avec l’actrice Annabelle Wallis[/caption]

Getty Images – Getty

Audrina, dont l’émission MTV The Hills: New Beginnings vient de lancer la saison 2, a récemment révélé qu’elle était célibataire[/caption]

Elle se souvenait avoir conduit dans sa voiture – «un vieux lapin, une vieille décapotable» – et avoir pensé à quel point c’était «vraiment cool» qu’il avait cette «vieille voiture», et qu’il était tellement dans son «théâtre, son jeu d’acteur. «

Les deux sont allés dans un restaurant italien, et il a commandé des pâtes de calmar noir, qu’elle «ne savait pas vraiment ce que c’était» à l’époque, et ses lèvres sont devenues complètement noires en les mangeant.

Avec ses lèvres tachées, elle a dit: «Il m’a regardé, et il a dit: ‘Tu es si belle, puis-je t’embrasser?’»

Audrina a poursuivi: « Et je me suis dit: » Ohhkay. » Alors, je l’ai embrassé avec les lèvres noires. Quoi qu’il en soit, je m’en fichais. Mais je n’oublierai jamais ça.





Alors que Chris sort actuellement avec l’actrice Annabelle, Audrina est actuellement célibataire.

En plus de sortir avec l’acteur de Star Trek, elle avait déjà eu des relations avec son ex-mari Corey Bohan, la star de The Hills Justin Bobby, le chanteur Ryan Cabrera et l’acteur Josh Henderson.