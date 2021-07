La star de LITTLE People, Big World, Audrey Roloff, a déclaré qu’elle « ne sait pas trop comment se sentir » à propos de son mari, Jeremy Roloff, devenant pilote.

Le joueur de 30 ans a parlé du sujet en répondant aux questions des fans.

Audrey a profité de son histoire Instagram vendredi pour participer à une session de questions-réponses avec Petit peuple, grand monde les spectateurs.

L’un de ses followers a demandé : « Que pensez-vous du fait que Jeremy prenne les cours de pilotage ?

A côté d’une photo du couple, Audrey a répondu : « J’ai des sentiments mitigés. J’aime qu’il fasse quelque chose qui a toujours été un rêve pour lui.

« Je sais que c’est tellement bien pour lui de faire des choses qui le poussent, ont des éléments de risque et sont du côté sauvage (les femmes lisent le livre Wild at Heart si vous avez des maris comme celui-ci). »

L’ancienne personnalité de la télévision enceinte a ensuite fait part de ses hésitations sur le sujet en écrivant : « Mais bien sûr, cela me rend nerveuse… c’est aussi un gros engagement de temps qui crée ses propres sacrifices.

« Je pense qu’une fois que je monterai avec lui, je me sentirai plus en confiance, mais je ne suis pas sûr de vouloir le faire avant d’avoir ce bébé. »

« FAMILLE DE 5 ! »

Plus tôt ce mois-ci, Audrey et Jérémy révélé sur Instagram ils sont attend son troisième enfant en novembre.

Le couple est déjà les parents du fils Bode James, un an, et de sa fille Ember Jean, trois ans.

Parallèlement à un clip de Jeremy et Audrey jouant avec leurs enfants, ils ont révélé : « Nous sommes sur le point d’être une famille de 5 ! Notre petit bris d’égalité arrive en novembre ! »

« MÈRE INTENTIONNELLE ? »

Les fans se sont récemment mis à se gratter la tête lorsque Jeremy a qualifié Audrey de « mère intentionnelle » dans un post célébrant ses 30 ans.

En plus de partager deux clichés de la fille d’anniversaire, Jeremy, 31 ans, a écrit : « Joyeux 30e anniversaire Audrey ! Merci d’être une maman incroyable et intentionnelle pour nos enfants.

« Merci de m’aimer si bien et de travailler si dur. Merci d’être si terre à terre et sincèrement vous. C’est l’une des premières choses qui m’ont attiré chez toi.

« Vous êtes juste vous-même, à l’aise dans votre peau, authentique, n’essayant pas d’être différent de quoi que ce soit ou qui que ce soit – et à cause de cela, vous attirez les gens parce qu’il y a une liberté là-bas – comme votre sœur et vos amis l’ont dit lors de notre mariage.

« Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, la plus belle fille que j’aie jamais vue et la meilleure chose qui me soit arrivée. J’espère que vous vous sentez aimé et chéri aujourd’hui – comme vous l’êtes.

« Si le reste est moitié moins bon que la moitié que nous avons connue, voici la grêle ! Au reste de la route. Aidez-moi à encourager Audrey à vivre la meilleure décennie à ce jour.

Plusieurs fans se sont précipités sur Reddit pour exprimer leur confusion au sujet de la légende, une personne écrivant: « ‘Mère intentionnelle’, wtf cela signifie-t-il même? »

Un troisième a pesé : « Maman intentionnelle ? Opposé à quoi ? Une maman accidentelle ?

La semaine dernière, les anciennes stars de la télé-réalité ont organisé une énorme fête d’anniversaire pour célébrer l’anniversaire d’Audrey avec ses amis et sa famille, au cours de laquelle Zach et Tori Roloff n’étaient visiblement pas présents.

L’absence du frère et de la belle-sœur de Jeremy de la fête vient comme leur querelle continue, Tori a même snobé l’annonce de la grossesse d’Audrey plus tôt ce mois-ci.

