Les accidents surviennent tout le temps, surtout lorsque vous élevez de jeunes enfants. En matière de parentalité, rester le plus vigilant possible est une nécessité absolue. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver accidentellement à un enfant qui ne considère pas la sécurité comme sa priorité absolue. Audrey Roloff de Little People Big World vient de révéler que son fils, Radley, s’est blessé et a été transporté à l’hôpital. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé de nombreux commentaires frustrés sur toute cette épreuve. Ce sont les détails.

Le point sur Radley d’Audrey Roloff

Un fil de discussion Reddit a été lancé pour parler de la mise à jour d’Audrey sur Radley à l’hôpital. La star de télé-réalité rousse a partagé quelques photos de son fils dans un lit d’hôpital avec un bandage sur un côté du front. Elle a ajouté un commentaire qui disait : « Rodeo Rad est à la hauteur de son nom. » En comparant Radley…