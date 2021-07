Audrey Roloff de Little People montre son ventre rond en bikini et révèle qu’elle est enceinte de «six mois»

LITTLE People, Audrey Roloff de Big World a montré son ventre rond en bikini et a révélé qu’elle était enceinte de « six mois ».

L’ancienne star de télé-réalité a récemment annoncé qu’elle attendait son troisième enfant avec son mari, Jeremy Roloff.

Audrey Roloff de Little People et Big World a montré son ventre rond en pleine croissance

Plus tôt ce mois-ci, l'ancienne star de télé-réalité a annoncé qu'elle attendait son troisième enfant avec son mari, Jeremy

La jeune femme de 30 ans s’est tournée vers ses histoires Instagram pour publier un aperçu de sa bosse alors qu’elle se tenait devant le miroir dans un deux-pièces fleuri, souriait et tenait son téléphone.

Plus tôt ce mois-ci, Audrey a annoncé qu’elle devait accoucher en novembre, alors qu’elle révélait la nouvelle aux fans sur les réseaux sociaux à côté d’une photo d’elle avec Jérémy et leurs enfants.

Le célèbre couple est parent de sa fille Ember, trois ans, et de son fils Présager, une.

Ce fut un week-end passionnant pour l’ex star de la télévision qui a fêté son anniversaire avec sa famille et ses amis, à l’exclusion de sa belle-sœur Tori et de son mari, Zach.

La querelle d’Audrey et Tori

Cependant, l’absence de Tori ne devrait pas être une surprise car non seulement la mère de deux enfants ne pas féliciter Audrey pour sa grossesse, mais les deux ont également été impliqués dans un querelle de longue date.

En juin 2020, Tori a laissé entendre que son plus jeune enfant Lilah, maintenant un, avait pas encore rencontré son cousin, Bode.

Quelques jours plus tard Audrey, qui a quitté la série TLC en 2018 pour se consacrer à d’autres projets avec Jeremy, est apparu à Tori en montrant les étapes importantes de son bébé.

Audrey et Tori ont également veillé à ne pas apparaître dans le même événement familial, car ils ont célébré plusieurs jours fériés séparément.

L’angoisse de Tori

Trois mois avant qu’Audrey ne partage son attente, Tori a révélé qu’elle avait a fait une fausse couche.

Tori a dit Nous hebdomadaire le mois dernier : « Je pense que nous gardons espoir qu’un jour nous aurons un autre bébé, et jusque-là, nous sommes juste un peu heureux où nous sommes. »

le LPBW star, 30 ans, auparavant ouvert aux fans sur la perte de son bébé avant la diffusion du dernier épisode de la série TLC.

Parallèlement à un cliché d’un test de grossesse négatif, la star de la télévision a écrit: « Aujourd’hui est difficile, je ne suis généralement pas déprimante, mais aujourd’hui est difficile. »





Elle a poursuivi : « J’ai découvert aujourd’hui que ce sera un autre mois d’attente. Encore un mois de prière. Un autre mois pour dire à vos amis et à votre famille, « pas encore ».

« Je pensais vraiment que je serais à nouveau enceinte maintenant. Tant de gens m’ont dit qu’après une perte, cela se produit généralement si vite. Ce n’est pas notre réalité.

Tori a conclu : « … Je voulais dire merci à chacun d’entre vous qui avez partagé vos histoires avec moi. À toutes ces mamans du passé, du présent et du futur – je vous aime.

Instagram

Audrey a récemment fêté ses 30 ans avec ses amis et sa famille

Cependant, sa belle-sœur Tori et son mari, Zach, n'étaient pas à la fête

La mère de deux enfants et Audrey sont impliqués dans une querelle de longue date